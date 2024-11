Automobilismo: il sanremese Kevin Liguori domina nell’ultimo round del Formula Kart sul circuito di Ottobiano

Splendida prestazione per il sanremese classe '97 Kevin Liguori, sul circuito pavese di Ottobiano Motorsport, domenica scorsa nel round conclusivo del campionato 'Formula Kart'. Kevin, che non è nuovo in questo campionato e, questa volta, non ha lasciato niente a nessuno. Pole position, vittoria in gara 1 e secondo posto in gara 2, dovendo rimontare dal tredicesimo posto causa l’inversione della griglia come da regolamento, e miglior tempo sul giro in gara. Risultati che gli hanno permesso di primeggiare nella classifica generale, vincendo l’evento.

“Il circuito all’inizio delle qualifiche era molto scivoloso - dice Kevin - essendoci 6 gradi e una fitta nebbia, quindi è stata tosta trovare il feeling giusto per riuscire a fare un giro pulito senza errori, ma sono riuscito a spremere bene il tutto e ho segnato il miglior tempo, quindi, la Pole Position. In gara 1 - continua Kevin - sono riuscito a mantenere la testa della gara già dalla prima curva, e li ho dato tutto per prendere più spazio possibile, riuscendoci, arrivando così primo al traguardo con un grande margine sul secondo. Gara 2, invece, è stata tosta, ma molto divertente - continua il sanremese - dovevo partire dall’ultima posizione causa l’inversione di classifica. La partenza è stata molto accesa perché ci sono stati degli incidenti che mi han portato ad evitare piloti al millimetro, ma di cui ho approfittato, riuscendo a guadagnare tante posizioni, così dando seguito alla mia rimonta. Ho dato tutto e, sorpasso dopo sorpasso, son riuscito ad arrivare attaccato al paraurti del secondo, che ho tentato di sorpassare nell’ultima curva prima della bandiera a scacchi, ma causa piccolo contatto nei miei confronti che non mi ha permesso di concludere la manovra, sono ritornato terzo. La direzione gara ha deciso di penalizzarlo, facendomi quindi conquistare effettivamente la seconda posizione".

"Una fantastica giornata - Conclude Liguori - ora sono concentrato per la mia ultima gara dell’anno, la 8H Winter Cup, fissata al 23 novembre con il Team Goats Racing, per poi entrare nella pausa invernale, ma con un occhio già sul 2025". Liguori è stato supportato da Sistel telecomunicazioni, VLimpianti e CNA Imperia.