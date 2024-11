Arti Marziali: ottime prove per De Lucia e Daltoè dello Judo Club Ventimiglia ai Regionali

I colori dello Judo-Club Ventimiglia sono stati ottimamente rappresentati da Gabriel De Lucia e Riccardo Daltoè, Campionati Regionali di Judo organizzati dal Comitato Regionale Fijlkam Liguria come sempre seguiti in gara dall'allenatrice Antonella Iannucci. Entrambi gli atleti hanno effettuato un’ottima prova, mostrando anche un buon bagaglio tecnico, nonostante la ancor giovane età.

Gabriel De Lucia (Under 13 fino a 45Kg) ha battuto tutti gli avversari a suon di Ippon (ossia con l’esecuzione di una tecnica perfetta prima della fine del tempo regolamentare), vincendo la propria categoria e aggiudicandosi così il titolo di Campione Regionale per il 2024. Secondo posto, invece, che sta stretto a Riccardo Daltoè che, pur avendo messo a segno tre vittorie per Ippon su quattro incontri disputati, si deve "accontentare" del secondo gradino del podio nella categoria Under 15 fino a 81Kg.

Nell'insieme un'esperienza importante e sicuramente formativa per i due giovani atleti e soddisfacente per i colori dello Judo Club Ventimiglia, in quanto entrambi gli atleti sono arrivati a giocarsi la finale per il 1° posto. "Non resta quindi che complimentarsi con tutti e due - dicono dal sodalizio frontaliero - per l’impegno con cui prendono parte agli allenamenti ed anche per l’ottimo risultato ottenuto".