Il SAP di Imperia ricorda Marco Gavino e i caduti per la pace: "Non saranno mai dimenticati"

“Oggi, 25 anni fa, nella giornata dedicata alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il SAP di Imperia ricorda la caduta in servizio, durante la missione internazionale dell’ ONU UNMIK in Kosovo, dell’Assistente della Polizia di Stato Marco GAVINO, nonché tutte le altre vittime militari e civili che hanno dato la vita in difesa di libertà, giustizia, democrazia e pace. A tutti questi valorosi caduti e alle loro famiglie porgiamo la nostra gratitudine ed il nostro ringraziamento, assicurando che non saranno mai dimenticate.” Il Segretario del Sap Imperia Stefano Cavalleri