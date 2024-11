Vallecrosia: modifiche alla viabilità per la festa del 4 novembre

Domenica 10 novembre 2024 a Vallecrosia si terrà l'annuale "Fiera del IV Novembre".

Il divieto di sosta nelle aree interessate dalla manifestazione inizierà dalle ore 17,30 del 9 nvembre, per terminare alle ore 20 del 10 novembre, mentre il divieto di transito sarà in vigore dalle 06,00 del 10 novembre fino a fine manifestazione.

Le zone interessate sono le seguenti:

Piazza Ex mercato, parcheggio di via San Vincenzo e tutta la via San Vincenzo, Via Giovanni XXIII da intersezione con via Col. Aprosio a via San Vincenzo.

Si prega di prestare attenzione alla segnaletica.