Sanremo: scontro auto-moto in via Padre Semeria, centauro al Ps (Foto)

Un ragazzo di 25 anni è finito al pronto soccorso in seguito a uno scontro tra la sua moto e un'automobile in via Padre Semeria.

A quanto ricostruito il giovane, a bordo del suo veicolo, stava percorrendo la strada quando, all'altezza dell'incrocio con via Monte Ortigara, collegamento col casello autostradale, si è scontrato con un veicolo proveniente dalla direzione opposta. Il venticinquenne è stato quindi trasportato al pronto soccorso in codice giallo. La moto è stata invece recuperata dal personale del soccorso stradale, con vistose perdite di olio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la croce rossa di Ospedaletti con l’automedica Alfa2 e la polizia locale.