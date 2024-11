Stipendi in crescita: Imperia tra le province italiane con il miglior balzo economico degli ultimi cinque anni

La provincia di Imperia è una di quelle che è cresciuta economicamente di più negli ultimi cinque anni. A confermarlo sono gli studi di Job Pricing, l'osservatorio che annualmente pubblica la graduatoria delle retribuzioni medie annuali delle regioni e delle province italiane: secondo i dati da loro riportati, nel 2020 Imperia si classificava all'87° posto su 107, mentre nel 2024 ha raggiunto la 58sima posizione, migliorando quindi di 29 punti il suo piazzamento; solo la provincia di Brescia in questo quinquennio ha fatto meglio, con 30 posizioni guadagnate.

La risalita di Imperia in classifica è confermata anche dai dati dell'ultimo anno, che le hanno permesso di passare dal 67° posto del 2023 al 58° del 2024, con un +9 nella graduatoria che rappresenta il secondo migliore dopo quello di Siena (+10). Quello che sorprende è la costante crescita della provincia in questo senso, non avendo mai avuto exploit in un anno poi smentiti da quello seguente, ma miglioramenti costanti, a volte più accentuati a volte meno.

In termini di retribuzione globale annua Imperia è passata (dal termine della pandemia) da 26.891 euro a 29.147, un aumento simile a quello avuto dalle province di Savona e La Spezia che passano rispettivamente da 27.990 e 28.492 a 30.060 e 31.066 euro. Nella graduatoria le due province si sono posizionate ne 2024 al 33° (La Spezia) e al 47° (Savona) posto, mentre Genova si colloca al settimo posto, uscendo per la prima volta dopo anni dalla top five, con una Rga media di 33.299 euro. Un miglioramento di appena 400 euro rispetto al 2020, quando il capoluogo era la terza provincia italiana in questo ambito, superata solo da Milano (che come si può facilmente immaginare si mantiene sempre stabilmente al primo posto) e Bolzano.

Questi cambiamenti non cambiano comunque il fatto che Genova rimanga l'area regionale con stipendio medio più alto, seguita da La Spezia e Savona, con Imperia a chiudere, in quanto unica provincia che non supera i 30mila euro di Rga. La media della Liguria nel suo complesso si assesta a 33.317 euro nel 2024, il quarto a livello nazionale.