Sanremo: "La Mater Misericordiae non chiude", smentite le voci che circolano e il 30 novembre c'è anche 'Open day' nello storico istituto

“La scuola Mater Misericordiae di Sanremo non chiude”: sono le parole perentorie della direzione dell’antico istituto scolastico matuziano, che da sempre è presente tra via Gioberti e via Nino Bixio.

Negli ultimi tempi, tra i corridoi scolastici ponentini e tra alcuni genitori preoccupati, è circolata l’informazione secondo la quale l’istituto sarebbe stato in procinto di chiudere i battenti. Addirittura alcune voci parlavano di una possibile cessione ad una facoltosa imprenditrice russa o al gruppo Reuben Brothers, per trasformare l’istituto scolastico in una Rsa.

Nulla di tutto ciò, anzi. Dalla ‘Mater’ fanno sapere che, pur avendo da tempo sospeso le classi delle scuole superiori, proseguono regolarmente e con grande soddisfazione per genitori ed alunni gli anni scolastici delle sezioni ‘Nido’ (tra 12 e 36 mesi), la scuola dell’Infanzia (il vecchio Asilo), la Primaria (le Elementari) e la Secondaria di Primo Grado (Medie).

Nostra Signora della Misericordia svolge la propria attività educativa proponendosi di “Formarsi e formare nella e alla misericordia. Cerchiamo di andare incontro ad ogni persona accogliendola con i suoi valori personali umani, a volte così manifesti e apprezzabili, a volte nascosti”.

La direzione della scuola, che vede al suo interno docenti laici e ancora la reggenza della suore, conferma di andare regolarmente avanti. In proposito il 30 novembre, dalle 9 alle 12, è previsto anche un ‘open day’, durante il quale sarà presentata l’offerta formativa e non solo. Sarà infatti data la possibilità, alle famiglie interessate, di poter assistere a lezioni dimostrative da parte degli alunni.

Alla Mater, tra l’altro, oltre alle classiche lezioni dettate dal programma scolastico, si integra pure una scuola internazionale, con lezioni di full immersion in inglese con maestre di madre lingua. Lezioni che si svolgono già nella scuola dell’infanzia. Dallo storico istituto scolastico sanremese, quindi, la conferma che rimarrà al servizio delle famiglie che vorranno iscrivere i propri figli, ancora per tanto tempo.