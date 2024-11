Mercato dell'antiquariato a Bordighera, "bancarelle superiori a quelle previste e orari non rispettati": la segnalazione

"Gli espositori presenti con le bancarelle sono superiori a 70, quando nel capitolato speciale allegato al bando di gara per la concessione è specificato che non devono superare i 60 espositori. L'allargamento crea problemi alle persone che fruiscono del mercato, perché le condizioni non vengono rispettate?". Lo segnala una cittadina di Bordighera riferendosi al mercato dell'antiquariato e degli oggetti da collezione che si svolge sul lungomare di Bordighera ogni prima domenica del mese.

"Non vengono, inoltre, rispettati gli orari della manifestazione: dalle 9 alle 17 nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo; dalle 9 alle 19 nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre; dalle 18 alle 24 a luglio e agosto. E', infatti, facoltà dell'Amministrazione comunale di Bordighera dichiarare la decadenza della concessione in qualunque tempo e di applicare una penale da 100 a 500 euro in caso di negligenze, inadempienze e violazione degli obblighi ed oneri previsti. La concessione, inoltre, può essere revocata per motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine pubblico" - sottolinea la cittadina che ha segnalato più volte le problematiche all'Amministrazione Ingenito - "Diversi espositori, inoltre, da quest'anno non sono stati ammessi a partecipare alla manifestazione pur vendo sempre mantenuto un comportamento corretto e dignitoso, quindi, senza un giustificato motivo e non è giusto".

"Ne sono al corrente" - dice l'assessore al Commercio e Artigianato Martina Sferrazza, che rassicura - "Avevamo già ricevuto segnalazioni, sia io che l'assessore Rodà, e così abbiamo segnalato alla polizia municipale".