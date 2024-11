Sanremo: il Comune alla ricerca di un gestore per il bar, pubblicato il bando ad evidenza pubblica

E’ stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del bar all’interno del Comune di Sanremo.

La concessione avrà la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre. Al momento il bar viene gestito dalla società Oxentina Sas, fino al 31 maggio 2026, ad un canone mensile di 1.110 euro ed ha comunicato al comune la volontà di recesso. Proprio per questo è stata avviata, con urgenza, una nuova ed ulteriore procedura ad evidenza pubblica, per rendere accessibile la concessione.

Il canone di concessione, a base di gara, sarà di 625 euro mensili più iva. Il bando di gara ed il relativo esito saranno pubblicati sul sito del Comune di Sanremo nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ e sull’Albo pretorio on line.