Il Sanremo Rugby porta la sua Seven in campo a Rho: “Grande motivazione per allenarci sempre meglio”

Vetrina interregionale per la formazione Seven del Sanremo Rugby che ha mandato in campo a Rho i propri Under 16 e 18. Al centro sportivo ‘Molinello’ i biancazzurri si sono confrontati con Cus Milano e Province dell’Ovest, oltre ai padroni di casa del Rho.

“Abbiamo vissuto insieme una bellissima esperienza - commenta il tecnico Donato Nesta - ci siamo dati come obiettivo quello di emozionare i presenti ed è accaduto più di una volta, strappando applausi al pubblico. Sul piano tecnico la strada è ancora lunga per arrivare a competere costantemente con queste realtà, ma questo ci dà una motivazione ancora maggiore per allenarci con maggiore intensità in settimana al campo”.

Un’altra importante vetrina per il Rugby Seven biancazzurro, progetto lanciato nel panorama interregionale e anche internazionale, grazie alla collaborazione con tecnici del calibro di Fabien Camin, coach del Monaco Seven, di recente ospite a Pian di Poma per un allenamento dal grande valore sportivo e non solo.