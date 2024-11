Riqualificazione del lungomare di Bordighera, stralcio 2 del primo lotto: approvato il progetto esecutivo

Prosegue il restyling del lungomare Argentina a Bordighera. E' stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione che riguarda il primo lotto, stralcio 2, in particolare, i sottoservizi nel tratto compreso tra il sottopasso di piazza Bengasi e il sottopasso della stazione ferroviaria. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 725.000,00 euro.

Secondo lo studio di fattibilità tecnico-economica il primo lotto riguarda, infatti, il tratto posto più a levante, l’area più pedonale, che dalla rotonda di Sant’Ampelio arriva in prossimità del sottopasso della stazione ferroviaria, per una lunghezza di circa 730 metri, il secondo lotto si estende, invece, dal sottopasso ferroviario sino al sottopasso di via Palermo, per una lunghezza di circa 640 metri mentre il terzo lotto parte dal sottopasso di via Palermo sino al nuovo lungomare di collegamento con Vallecrosia, per una lunghezza di circa 310 metri oltre che al piazzale dei Pennoni. Il primo lotto, nella fase definitiva, è stato, inoltre, suddiviso in due stralci funzionali: lo stralcio 1 che dalla rotonda di S. Ampelio va fino al sottopasso di piazza Bengasi e lo stralcio 2 che dal sottopasso di piazza Bengasi va fino al sottopasso della stazione ferroviaria.

Con una delibera di Giunta, perciò, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione del lungomare Argentina dei sottoservizi del lotto n. 1, stralcio n. 2 ed è stato demandato all’ufficio Gare lo svolgimento della gara di appalto per l’affidamento dell’intervento. Una volta aggiudicata la gara, l’impresa selezionata potrà avviare i lavori.