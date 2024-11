Equilibrio di Dolcedo entra nella Guida Michelin e si aggiunge Sarri, Paolo e Barbara, Balzi Rossi e Casa Buono

La Guida Michelin Italia 2025 porta riflettori importanti su Imperia e la sua provincia, evidenziando l’evoluzione della gastronomia locale con l’assegnazione di una nuova stella Michelin a Equilibrio, ristorante di Dolcedo. Questo riconoscimento non solo celebra la maestria culinaria del ristorante, ma sottolinea anche il ruolo crescente della Riviera di Ponente come destinazione enogastronomica di prestigio.

Il locale dello chef Jacopo Chieppa è stato insignito del riconoscimento durante la cerimonia tenutasi a Modena, che porterà Equilibrio a far parte del club provinciale dei locali stellati, di cui facevano già parte Sarri di Imperia, Paolo e Barbara di Sanremo, Balzi Rossi e Casa Buono di Ventimiglia. Si tratta di un grande traguardo per lo chef, che dopo il successo con la pizzeria Kilo di Imperia si è lanciato nel 2022 con questo nuovo progetto, che oggi ha ricevuto questa prestigiosa onorificenza.

Questo traguardo apre le porte a nuove opportunità per Imperia e per tutta la provincia, pronta a farsi conoscere anche al di fuori dei confini nazionali come meta d’eccellenza gastronomica. La Guida Michelin 2025 incoraggia così i viaggiatori, italiani e non, a scoprire un territorio dove la tradizione incontra la creatività, in una combinazione che rende omaggio all’autenticità e all’innovazione della cucina locale.

Attualmente in Liguria infatti si contano 13 ristoranti stellati, di cui cinque appunto, quindi il 40%, nella provincia di Imperia. Gli altri sono: Nove ad Alassio, Vignamare ad Andora, Impronta d'Acqua a Cavi di Lavagna, Il Marin, San Giorgio e The Cook a Genova e Vescovado a Noli.