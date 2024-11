Motociclismo: il bordigotto Davide Soreca conquista il titolo europeo di Enduro nella categoria E1

Il bordigotto Davide Soreca si è laureato campione europeo di Enduro nella categoria E1. Dopo la vittoria della scorsa settimana nel campionato italiano, davanti alla folla di casa, Davide è tornato a vincere ancora una volta conquistando il titolo europeo.

Con l’MGR Racing Team Davide Soreca ha disputato una gara straordinaria in Germania, per l’ultimo appuntamento del campionato continentale, conquistando il titolo europeo. Un nuovo successo per il motociclista ponentino che ha conquistato anche il primo posto per nazioni e per club.