Airole: commemorata questa mattina la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (foto)

Toccante ricordo dei caduti di tutte le guerre da parte dei bambini della Scuola di Airole. Questa mattina, alla presenza degli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Airole, dei Sindaci di Airole Andrea Molinari e di Olivetta San Michele Adriano Biancheri, del Comandante dei Carabinieri della stazione di Ventimiglia responsabile della vallata, del Parroco Don Jomon, è stata celebrata la Ricorrenza del 4 Novembre.



"La mattinata è iniziata solennemente - si spiega nel comunicato - nella Chiesa Parrocchiale con una Santa Messa celebrata da Don Jomon in ricordo delle vittime di tutte le guerre. A seguire sono state deposte le corone per i Caduti di tutte le guerre alla lapide in piazza S.S. Filippo e Giacomo e al Monumento ai Caduti. Durante la toccante cerimonia i bambini più piccoli della Scuola di Airole hanno ricordato attraverso poesie i due grandi doni ricevuti dai Caduti: la LIBERTA' e la PACE; i più grandi hanno recitato Giuseppe Ungaretti, poeta soldato che nei suoi versi ha raccontato la crudeltà della guerra. Commovente il momento in cui tre bambini dell'Infanzia e cinque della Primaria, sulle note del Silenzio, hanno deposto ai piedi del Monumento un cuscino a forma di cuore donando simbolicamente il nostro Tricolore a chi ha sacrificato la propria vita per la Patria...'È il nostro modo per dire GRAZIE... SARETE SEMPRE NEI NOSTRI CUORI'. La cerimonia si è conclusa con la benedizione al Monumento da parte del Sacerdote Don Jomon e il canto del nostro amato Inno. Un ringraziamento sentito a tutti i presenti".