Pompeiana, donna di 86 anni cade in giardino: trasportata al pronto soccorso di Sanremo

Questa mattina, intorno alle 10:49, si è reso necessario un intervento di soccorso a Pompeiana, lungo Strada Conio, per aiutare una donna di 86 anni caduta nel proprio giardino. La caduta ha provocato alla signora diversi traumi, tanto da richiedere un trasporto urgente in codice giallo presso il Pronto Soccorso di Sanremo per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde Arma, i quali hanno stabilizzato l'anziana sul posto prima di trasferirla in ospedale. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, ma con la necessità di ulteriori accertamenti per garantire la sicurezza e il recupero della paziente.