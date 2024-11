Sanremo, mercoledì convegno sulle malattie pediatriche: focus su epilessia, autismo e diabete

Il Distretto Lions 108 Ia3 in collaborazione con l’ASL imperiese, il Lions Club Bordighera Otto luoghi e il Lions Club Sanremo Matutia organizza, il 6 novembre presso il teatro del Casinò di Sanremo, un convegno sulle malattie pediatriche con focus su: Diabete di tipo 1, Autismo ed Epilessia.

Questo incontro, intitolato “#Ragazzi con etichette #Riconnettiamoci al mondo reale” - Aggiornamenti e prospettive sulle principali malattie pediatriche - è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado e vuole essere un’importante occasione di confronto per i ragazzi, le loro famiglie, i loro compagni e i loro insegnanti al fine di fornire più informazioni possibili affinché la conoscenza possa sgretolare pregiudizi ed emarginazione e sia di aiuto in tutte quelle occasioni dove potrebbe essere necessario un intervento per gestire una “crisi”.

L’obiettivo del convegno è di aprire la strada verso una maggiore collaborazione in rete fra le istituzioni e Associazioni locali e provinciali.

Il programma, particolarmente ricco, prevede un vero e proprio dialogo dove l'ascolto pone le basi per costruire una società con una coscienza civile e sensibile verso le persone, affette da patologie diverse, che ci circondano quotidianamente; un'occasione altamente formativa che vuole essere da stimolo per imparare ad ascoltare l'altro.

Si inizia alle ore 9.00 con l’accoglienza e registrazione congressuale, i moderatori saranno il Dott. Marco Mollica direttore del dipartimento salute mentale ASL1, la Dott.ssa Sandra Motroni responsabile medicina legale ASL1 e il Dott. Diego Minghetti direttore F.F. Gaslini Diffuso Imperia.

Alle ore 9.15 il saluto del Governatore del Distretto Lions 108 Ia3 Vincenzo Benza e il saluto delle autorità presenti.

Alle ore 9.30 Mr. Diabete: l’ospite INdesiderato, Enrico Dasso “Io tra voi”, la Nostra Esperienza con gli interventi del Dott. Riccardo Borea, pediatra e di Efisia Palmas, presidente dell’associazione ADGP.

Alle ore 10.00 il Dott. Andrea Ventura, medico legale direttore F.F. INPS Imperia ci parlerà della dimensione del fenomeno in Provincia di Imperia.

Alle ore Ore 10.15 'Amici a 4 zampe': Sara D’Amico, officer del distretto Lions 108 Ia3 coordinatore “cani guida” e socia del Lions Club Sanremo Matutia, presenta i trailer I Cani Guida Lions e I Cani Alert Diabete con Gianfranco Cancelli, presidente dell’Associazione il Collare d’oro - Milano i cani d’assistenza.

Alle ore 10.30 il Dott. Giuseppe Pili, direttore servizio NPI ASL1, L’ epilessia nei minori con testimonianza diretta: Io e la mia epilessia

Ore 11.Break

Alle ore 11.20 Le Associazioni in rete: Associazione aMarti con la Dott.ssa Martina Prette psicologa e il progetto “aMarti a scuola”; Ilaria Tacchi, officer del Distretto Lions 108 Ia3 per l’Epilessia, socia del Lions Club Bordighera Otto Luoghi e Responsabile dell’Associazione Italiana Epilessia per la Regione Liguria, con Il progetto: “Epilessia non solo crisi”.

Alle ore 12,20 ANGSA: la Dott.ssa Francesca Loffredo, psicologa volontaria, “Neuro diversita’ a scuola” e l’Avvocato Rosita Aiello, socia del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, sugli aspetti legali della somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico.

Alle ore 12.40 “La parola ai ragazzi”, interventi dal pubblico.

Chiusura circa ore 13.30.

Il convegno rappresenta un'opportunità fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie pediatriche e per promuovere la collaborazione tra professionisti del settore scuola e territorio; la condivisione di esperienze e conoscenze è essenziale per sviluppare strategie efficaci che possono migliorare la vita dei ragazzi affetti da Diabete di tipo 1, Autismo ed Epilessia.

L'impegno collettivo, di tutti gli attori coinvolti, è cruciale per garantire un futuro migliore per i più giovani e le loro famiglie.

'We serve' è il motto dei Lions: "Cuore e servizio, costruiamo sorrisi" il motto del Governatore del distretto Lions 108 Ia3 Vincenzo Benza, su questa linea vogliamo porre le basi per poter entrare nelle scuole con progetti, giornate dedicate e varie iniziative che coinvolgano, in maniera semplice ed efficace, su temi difficilmente affrontabili come alcune patologie croniche.

Per fare tutto questo mettiamo in campo il nostro tempo, le nostre competenze e tutta la nostra energia ma non siamo soli e il nostro "GRAZIE" va ad UnoEnergy, alla Farmacia Matutia di Sanremo, all'Impresa edile Christian Dell'Arena, al Laboratorio analisi ACAD ed ai contributi volontari di singoli sostenitori.

Segreteria organizzativa: Danilo Papa, Sara D'amico, Ilaria Tacchi, Barbara Bonino, Efisia Palmas, Sara Sartore, Martina Prette, Roberta Rota.

Segreteria scientifica: Dott. Giuseppe Pili Direttore Neuropsichiatria Infantile Asl1 imperiese.

Per informazioni: ilaria.tacchi@gmail.com