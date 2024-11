Ospedaletti: approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della scuola di corso Marconi

Il Comune di Ospedaletti ha approvato il progetto esecutivo per completare la messa in sicurezza del complesso scolastico situato in Corso Marconi, danneggiato dagli eventi atmosferici avversi verificatisi tra il 22 e il 24 novembre 2019. I lavori rientrano in un piano già avviato nel 2020 e prevedono interventi finalizzati a garantire la stabilità dell’edificio.

Il progetto è stato redatto dagli ingegneri Marco e Francesca Pellegrino e include una serie di documenti tecnici come relazioni, elaborati grafici, particolari costruttivi e un piano di sicurezza. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in 635.000 euro, finanziati grazie a fondi comunali e un contributo regionale di 905.280,30 euro, di cui 635.000 euro destinati a opere da realizzare.

Il piano prevede 410.087,89 euro per i lavori (90.219,33 euro di Iva), 79.040,00 euro per spese tecniche, 4.000,00 euro per indagini geologiche e altre spese, per un totale di 635.000 euro. L’approvazione della delibera, che include anche la verifica e validazione del progetto, permetterà di procedere con gli adempimenti necessari per l’avvio dei lavori. L'intervento è stato dichiarato di esecuzione immediata, segno dell'urgenza di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.