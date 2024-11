Calcio. Serie D, la Sanremese torna da Saluzzo con un pareggio. Panuccio: "Dovevamo e potevamo fare di più"

La Sanremese porta via un pareggio da Saluzzo. Un 1-1 commentato così dal direttore sportivo matuziano Marcello Panuccio:



"Abbiamo fatto un primo tempo sulla falsa riga delle ultime partite fuori casa, a inizio ripresa ci è stato fischiato contro un rigore che a rivedere le immagini è stata veramente una decisione imbarazzante, una roba oscena. Siamo stati bravi a riprenderla subito approfittando di un'autorete su palla inattiva. Poi ci abbiamo provato in contropiede, abbiamo avuto qualche mischia e dietro non abbiamo rischiato praticamente più nulla. Certo è che potevamo e dovevamo fare di più. Abbiamo giocato contro una squadra che arrivava da tre successi consecutivi, tra le altre contro Varese e Ligorna, ma dobbiamo fare sicuramente di più se vogliamo, come da ambizione di tutto l'ambiente, fare un campionato da protagonisti. Questo mese inoltre ci servirà per valutare, e questa è una considerazione e non una "minaccia", se i giocatori che attualmente fanno parte della nostra rosa hanno il nostro stesso tipo di ambizione".



I matuziani salgono a quota 17 in classitica, a quattro punti dalla zona playoff. E domenica prossima al "Comunale" arriva la Lavagnese che attualmente occupa proprio la quinta piazza.