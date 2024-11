Musica, giochi e dolci: la "Festa di Halloween per bambini" anima Ventimiglia Alta (Foto)

Musica, giochi, cibo e tanto divertimento. Ventimiglia alta festeggia Halloween con una festa in maschera.

Animazione per bambini, sbandieratori, dolci, caramelle e cioccolata calda, offerte dalla pasticceria Romano, hanno, infatti, attirato tantissimi bambini ma anche adulti, residenti e turisti, tutti in maschera, in via Garibaldi e nel centro storico per un pomeriggio di puro divertimento. Inoltre, il costume più votato dal pubblico ha ricevuto in premio un buono acquisto per materiale didattico di 200 euro.

Un successo la "Festa di Halloween per bambini" organizzata, nel pomeriggio odierno, dall’associazione culturale Borgo d’Arte con la collaborazione del comune di Ventimiglia, del Sestiere Ciassa e delle attività commerciali del centro storico. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta.