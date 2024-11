Sanremo, Francesco Fadigati alla Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi (Foto)

Alessio Bellini, curatore de “La domenica letteraria”, presenterà Francesco Fadigati e il suo ultimo libro “L’alba delle torri”, Bolis Edizioni, domani, domenica 3 novembre, alle 15 presso la Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi, frazione di Sanremo.

Fadigati, insegnante e scrittore, dopo aver frequentato il liceo Classico G.D. Cassini di Sanremo, si è laureato in Lettere moderne presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2005 ha cominciato ad insegnare presso l’istituto “La Traccia” di Calcinate (Bergamo), dove tuttora insegna Lettere alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Dal 2017 svolge il compito di rettore dell'istituto. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, “La Congiura delle torri”. Sono seguiti nel 2015 “Da questi luoghi bui”, nel 2017 “Furlana, storia di questa notte” e nel 2019 “Se ti perdo vienimi a cercare”, che insieme formano la “Trilogia della Penombra” (2020); sempre nel 2019 il racconto lungo “Nel silenzio c'era il vento”. Con San Paolo Edizioni pubblica nel 2021 “Ti aspetterò alla fine del mondo” e nel 2023 “Too much man”. Ha partecipato a incontri sull’educazione e sulla scrittura. Recentemente è stato invitato dal Centro Culturale di Milano a intervenire in coppia con lo scrittore Luigi Ballerini su “Storie diverse. Tempi diversi. Stessi desideri. Scrivere di giovani e per giovani oggi”.

"La cittadinanza, e in particolare i giovani, sono cordialmente invitati all’evento" - dicono gli organizzatori.