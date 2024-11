$KAMA pronto a fare 50x? La nuova meme coin PolitiFi FreeDum Fighters raccoglie $300.000 in presale

FreeDum Fighters ($DUM) ha già raccolto oltre $300.000 mentre il mondo delle PolitiFi si scalda in vista delle elezioni.

A poco più di una settimana dal lancio della sua campagna di raccolta fondi, questo progetto, che gioca con il tema delle elezioni statunitensi, ha attirato sostenitori da entrambi i lati politici, rispecchiando la rivalità tra i candidati presidenziali.

FreeDum Fighters invita gli utenti a votare per scoprire chi sarà il nuovo leader mondiale: MAGATRON, una versione meccanizzata di Donald Trump, o Kamacop 9000, che rappresenta Kamala Harris.

Gli appassionati di politica nel mondo cripto possono esprimere la loro opinione acquistando il token nativo, $DUM, attualmente in vendita a soli $0,000055 durante questo round di finanziamento.

Ma attenzione, il tempo è limitato; il prezzo di ingresso di $DUM scade tra meno di quattro ore. Nel prossimo round, il prezzo aumenterà del 36,36%, arrivando a $0,000075.

$KAMA è pronto a fare 50x? Può $DUM fare lo stesso?

Nella corsa per la presidenza, i voti in cripto sono influenzati dalle politiche favorevoli alla crittografia dei candidati. Donald Trump, noto come il "presidente delle criptovalute", ha dato una spinta alla sua campagna.

Tuttavia, non si può ignorare Kamala Harris, che ha già attratto una base solida di sostenitori nel settore. Ha ricevuto un sostegno significativo da Chris Larsen, cofondatore di Ripple, che ha donato $10 milioni in XRP alla sua campagna. Anche Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ha elogiato l'approccio "sfumato" di Harris, sottolineando il suo spirito innovativo.

A questo si aggiungono i fondi raccolti dal super PAC Future Forward a sostegno di Harris, che ammontano a $100 milioni, con contributi da nomi noti come Dustin Moskovitz e il governatore dell'Illinois, J.B. Pritzker.

https://x.com/teddyschleifer/status/1849650516550160696

Questa situazione potrebbe spiegare perché un influencer importante come The Crypto Dog suggerisce di investire in token legati a Harris come strategia contro il dominio di Trump nel settore cripto.

https://developer.x.com/en/docs/x-for-websites/embedded-tweets/guides/embedded-tweet-parameter-reference

The Crypto Dog sostiene che un numero crescente di investitori potrebbe creare un mercato forte per token come quello ispirato a Kamala Harris ($KAMA), che ha già registrato un aumento del 33,8% nell’ultima settimana.

Nel frattempo, $DUM, la nuova entrata di PolitiFi, permette agli utenti di supportare entrambi i leader, mantenendo un certo equilibrio.

Ma chi sta vincendo nel mondo cripto?

Nel mondo bizzarro di FreeDum Fighters, il consenso tra gli appassionati è chiaro: MAGATRON, la macchina MAGA decisa a “rendere di nuovo grande l’America”, è in vantaggio su Kamacop 9000.

Sebbene il 66% degli scommettitori di Polymarket stia puntando su Trump, l’entusiasmo è ancor più palpabile tra i sostenitori di FreeDum Fighters, che hanno votato in massa per MAGATRON.

Votare in FreeDum Fighters significa mettere in staking in due pool che rappresentano i candidati. Anche se MAGATRON offre un APY di 326,83% rispetto all'1,378% di Kamacop 9000, il 75% degli investitori nella prevendita continua a sostenere il primo.

Tuttavia, i sostenitori di Kamacop 9000 hanno la possibilità di rientrare in gioco partecipando ai dibattiti sui social del progetto. Chi ha scommesso i propri token $DUM può difendere il proprio candidato, e se vince, ricevere ulteriori token $DUM.

Investire in token $DUM potrebbe rivelarsi una mossa intelligente, poiché questo settore delle meme coin ha guadagnato attenzione nel 2024, con una capitalizzazione di mercato di $780 milioni.

FreeDum Fighters si sta affermando come la piattaforma ideale per le meme coin durante la stagione elettorale, permettendo agli investitori di mostrare il proprio supporto politico.

Per questo, 99Bitcoins, una piattaforma di educazione cripto, crede che $DUM possa non solo raggiungere 50x come i token di Kamala, ma anche un potenziale di 100x.

$DUM di FreeDum Fighters è il modo per risolvere il conflitto tra destra e sinistra

Che tu sia di destra o di sinistra, sostenitore di Harris o fan di MAGA, $DUM è qui per aiutare a partecipare attivamente al dibattito politico.

Con le elezioni statunitensi in arrivo, FreeDum Fighters offre un modo divertente e coinvolgente per tutti di partecipare al processo elettorale.

Se si vuole supportare il progetto, la prevendita ha circa 108 miliardi di token $DUM disponibili.

Basta visitare il sito ufficiale , collegare il proprio wallet e, grazie al supporto multichain, acquistare $DUM usando ETH, BSC, BASE, SOL, USDT o USDC.

Lo smart contract di FreeDum Fighters è stato completamente auditato da Coinsult e SolidProof, certificando che non ci sono errori critici nel codice.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi del progetto mentre ci avviciniamo al giorno delle elezioni, basta unirsi alla community su X o Telegram .