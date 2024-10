Prosegue l'attività della Ginnastica Riviera dei Fiori: serie di gare e l'esibizione di sabato scorso a 'SanremoSenior' (Foto)

Continua senza soste l’impegnativo calendario agonistico della federazione ginnastica d'Italia con la terza prova del campionato regionale individuale di ginnastica artistica femminile. Domenica scorsa, al palazzetto di Sant'Eusebio, si è disputata la gara del settore silver livello LD che ha visto la partecipazione di 4 atlete della categoria senior della Ginnastica Riviera dei Fiori. Oltre ad aver avuto la soddisfazione di farsi trovare pronte nel disputare questa prova dal livello tecnico impegnativo, le nostre ginnaste hanno acquisito le prime 4 posizioni del podio con punteggi ‘simili’ e la graduatoria è stata decisa da alcuni errori alla trave, classificandosi nell’ordine: oro per Sara Papirio, a seguire Alessia Saccoccia, Elena Stella ed Alice Pegoraro. Soddisfazione è stata espressa dal tecnico Elisa Addiego, che continuerà la preparazione in vista delle finali nazionali di Rimini.

Venerdì scorso il direttivo del sodalizio ponentino ha organizzato l’evento denominato ‘Sponsor Day’. I genitori dei ginnasti delle quattro sezioni agonistiche (artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino elastico), sono stati invitati presso il 'PagymFlowers', la palestra dedicata ed attrezzata per le nostre discipline all’interno del polo sportivo del Mercato dei Fiori. Durante l’evento ai ginnasti e ai loro famigliari sono state date le indicazioni societarie , gli obiettivi sportivi e le modalità con cui vorremmo gestire le attività per gratificare al meglio i nostri tesserati. Per sviluppare le numerose proposte in cantiere, sarebbero necessari un maggior numero di sponsor che contribuissero in varie forme (contributi economici fatturabili, gadget, abbigliamento, premi, formazione ecc). Tutti i presenti sono stati invitati all’apericena offerto dallo Chef Luca Muratore.

L’occasione è servita anche per presentare l'appassionato e qualificato staff tecnico della società, interamente riconfermato con l’inserimento di alcune interessanti novità. Le sezioni di artistica maschile e femminile e il trampolino elastico saranno seguite dai tecnici Elisa Addiego, Giulia Bellone, Damiano Giunta, Nicla Londri e Andrea Velizzone, mentre per la ritmica saranno impegnate Daniela Breggion, Vittoria Arieta, Ilaria Cavicchia, Lorenza Frascarelli, Alicya Panizzi, Andrea Vittoria Rosso, Monia Stabile, Arianna Twiss ed Isabel Toribio. Per la danza Noemi Crisanti. Tutti i tecnici sono qualificati FGI, si aggiornano con continuità e vengono gestiti secondo le norme ministeriali definite dalla recente riforma dello sport. Alla direzione tecnica/sportiva viene riconfermata Alice Frascarelli ingegnere gestionale oltre che tecnico e ginnasta cresciuta nella nostra Associazione che sta per raggiungere i 40 anni di attività.

Anche le attività ludico-promozionali vengono seguite con attenzione e due gruppi, sabato scorso, si sono esibiti sul palco del Teatro del Casino di Sanremo. Di prestigio l’invito ricevuto per presentare due coreografie durante la finale internazionale di 'Sanremo Senior'. Le ginnaste del gruppo gymevent (Alice Eremita, Emma Ortu, Vittoria , Michela Andreoli, Anna Farina, Giorgia Trosso e Greta Parente) hanno presentato ’Africa’ un mix di danza ed elementi acrobatici, mentre le ragazze del silver, sempre sotto la guida dei tecnici Monia Stabile, Vittoria Arieta ed Ilaria Cavicchia, hanno proposto una coreografia con i piccoli attrezzi della ritmica , dal titolo 'Don’t lose Control', eseguita da Carlotta Sica, Kristel Kopliku, Noemi e Sofia Romeo, Alessia Cirone, Asia Pegoraro, Alicia Alonso, Sofia Guglielmino, Isabella Capponi, Emma Lulja, Linda Carangelo, Elisa Modesti, Alice Iaria ed Isabella Amelio. La prossima settimana sarà nuovamente l’artistica in trasferta a Genova per gareggiare nei livelli LA e LB.