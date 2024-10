Calcio amatoriale: dopo cinque giornate l'Ac Sanremo al comando del campionato 'Del lunedì' a Santo Stefano al Mare

Dopo 5 giornate il 1° campionato del lunedì di calcio a 7, che si sta svolgendo a Santo Stefano al Mare, ha la sua capolista solitaria.

Dopo la vittoria ai danni dell'Herta Vernello per 4-1 e lo spettacolare pareggio tra le formazioni più accreditate alla vittoria finale (4-4 tra Ronin e Satus), l’Ac Sanremo si trova prima a punteggio pieno.

Ritrova la vittoria la Poggese, che impone la prima sconfitta stagionale alla Delo Team, grazie ad una prova pressoché perfetta a livello difensivo e soprattutto una percentuale realizzativa che si è notevolmente alzata. Partita molto equilibrata tra Zurrigo e F.lli Diurno, che ha visto i primi prevalere per 2-0 solo nei minuti finali della gara. Prima vittoria e primi 3 punti in classifica per i ragazzi frontalieri dei Desperados, che sconfiggono il Real La Marmora grazie ai nuovi innesti.

La classifica dopo 5 giornate:

Ac Sanremo 15

Ronin 13

Satus 10

Poggese 7

Zurrigo

Delo Team 6

Desperados 3

Herta Vernello 1

Real La Marmora

F.Lli Diurno 0

Lunedì è in programma la 6° giornata con le partite che inizieranno alle 20: spiccano i confronti tra la capolista Ac Sanremo contro Zurrigo e la sfida per il 3° posto tra Poggese e Satus.