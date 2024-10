Taggia: smerciava hashish e marijuana dalla finestra di casa, arrestato dai Carabinieri un 30enne di Arma

I Carabinieri di Taggia hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne residente in zona, per detenzione di droga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato mentre, dalla finestra della sua abitazione al pianterreno di un edificio non lontano dal centro di Taggia, dopo essersi guardato intorno passava un sacchettino a un giovanissimo di appena diciassette anni.

Immediatamente fermato dai militari, il giovanissimo acquirente è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente circa sette grammi di marijuana che aveva comprato poco prima da un suo conoscente, per 70 euro.

Perquisito il domicilio dell’indagato, sono stati trovati altri 34 grammi di marijuana, 95 di hashish, quattro bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga, oltre a 2.700 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Il 30enne rimane in carcere.