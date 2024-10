Sanremo: in arrivo un nuovo piano da due milioni di euro per gli asfalti cittadini

Prosegue il progetto di rifacimento degli asfalti di Sanremo. La giunta comunale ha infatti approvato un nuovo stanziamento, pari a 2 milioni di euro, per una serie di interventi che riguarderanno varie zone della città.

Il sindaco Alessandro Mager così interviene: “Gli asfalti saranno effettuati nelle strade che, secondo un attento monitoraggio effettuato in tutta l’area urbana, presentano maggiori priorità. Nella nostra programmazione, infatti, abbiamo prestato attenzione sia alle zone centrali sia alle frazioni. I lavori interesseranno quindi alcuni tratti dell’Aurelia e le strade periferiche e collinari”. Lo studio, infatti, individua gli asfalti che presentano maggiori criticità. Il piano, con le aree che saranno oggetto dei lavori, verrà prossimamente definito nei dettagli. Tra le strade interessate ci saranno anche via Padre Semeria, corso Marconi, via Martiri della Libertà, corso Cavallotti, via Duca degli Abruzzi, corso Mazzini e diverse altre.

“Prevediamo inoltre - spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - che, con i ribassi in fase di gara, i fondi previsti potranno servire per un ulteriore allargamento dei tratti oggetto di intervento, così da ottenere una copertura sempre maggiore della rete cittadina. Si procederà con la suddivisione in distinti lotti, in modo da effettuare più lavori contemporaneamente per abbattere i tempi di realizzazione”. L’inizio degli interventi, a seguito della pubblicazione dei bandi e del relativo affidamento, è previsto dopo la conclusione delle festività natalizie e del Festival della Canzone Italiana, per non appesantire il traffico cittadino in momenti in cui si registra già un aumento del numero di vetture in città, quindi presumibilmente per il mese di marzo.

Questi lavori si aggiungono a quelli recentemente messi in atto, per altri 400 mila euro, che hanno interessato corso Inglesi, zona Solaro, il sottopasso del porto e via Senatore Ernesto Marsaglia verso San Romolo. Altri interventi si erano concentrati nelle frazioni, come ad esempio Coldirodi. Intanto in Comune si è svolto un incontro con Rivieracqua per coordinare e sincronizzare i ripristini del manto stradale dopo gli interventi sulla rete fognaria. Entro la fine dell’anno sono infatti previsti i lavori di asfaltatura in corso Trento Trieste, corso Salvo D’Acquisto e in via XX Settembre. Tale coordinamento proseguirà anche nei progetti futuri di prossima attuazione (es: via Duca degli Abruzzi, via Gioberti, ecc).