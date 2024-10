Ventimiglia: La Polizia di Stato denuncia due soggetti per abbandono di animale e soccorre un piccolo gattino

Nella tarda serata di ieri la Polizia di Stato ha trovato nei pressi di Corso Mentone a Ventimiglia due persone in procinto di abbandonare un gattino nella zona. Alla richiesta di spiegazioni i due hanno risposto di non voler più tenere l’animale in casa e di volerlo lasciare in quel punto. Appurata la situazione, le due persone sono state deferite per abbandono di animale, mentre quest’ultimo veniva soccorso, prelevato dalla strada e affidato all’associazione “ambulanze veterinarie” per le cure del caso.

Il controllo è avvenuto nell’ambito dei consueti servizi di pattugliamento disposti dal Questore di Imperia per la prevenzione di reati e per il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica nella città di Ventimiglia.