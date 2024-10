Nella gara di calisthenics a Monza, quarto posto assoluto per Matteo Giordano di Pompeiana

Matteo Giordano, classe 2000 di Pompeiana, allenato da 'Sime calisthenics', alla sua prima esperienza in una gara di calisthenics skills a Monza, organizzata dal famoso, a livello internazionale, Gaggi Yatarov, conquista il quarto posto assoluto (primo per quanto riguarda gli atleti liguri).



Nuova promessa nel panorama locale di uno sport ancora in evoluzione, si dichiara estremamente soddisfatto dell'esperienza vissuta e continuerà ad allenarsi con ancora più forza e determinazione grazie all'esperienza acquisita ed agli obiettivi e traguardi raggiunti. La sfida è conoscere ogni giorno sempre più se stessi e superare i propri limiti.