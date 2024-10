Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 26 e domenica 27 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 26 OTTOBRE



SANREMO

8.00. (RINVIATO) ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2024’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + Cena di Gala al Royal Hotel Sanremo (più info)

9.00-12.00. ‘Sanremo Senior’ (semifinale dell’8ª edizione): concorso aperto a interpreti e cantautori over 34. Mattinata dedicata alla categoria interpreti. Teatro dell’Opera del Casinò, entrata libera fino all’esaurimento dei posti (più info)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.45-23.00. Sanremo tango festival’ (2ª edizione): 3 milonghe, 16 ore di lezione, show e musica dal vivo. Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 27 ottobre (più info)​



17.00-24.00. ‘Vini in Villa’: evento dedicato al mondo del vino e al dialogo tra operatori del settore della ristorazione, del food&beverage e le cantine vinicole con degustazioni guidate e laboratori del gusto. Villa Ormond, anche domani (più info)



17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



18.00. Per ‘Ottobre di Pace’, spettacolo musicale dei chitarrista Mauro Crespi con la sua Berben Band Trio: canzoni storiche ‘Per la pace/contro la guerra’. Accompagnato da letture di testi di altre canzoni sullo stesso tema. Sede del Club Tenco, ex magazzini FS, ingresso libero

21.00. Finalissima dell’8ª edizione di ‘Sanremo Senior’, il concorso aperto a interpreti e cantautori over 34. Presenta Maurilio Giordana. Teatro dell’Opera del Casinò, entrata libera fino all’esaurimento dei posti (più info)



IMPERIA



9.00. Festa del Vinile + Festa della Birra. Portici di Oneglia, anche domani



10.00-18.00. ‘Linux Day 2024: giornata dedicata al mondo del software libero e open source organizzato da ILS Imperia (SLIMP) con esperti del settore, sviluppatori e appassionati di tecnologia condivideranno idee, esperienze e progetti. I partecipanti potranno assistere a workshop pratici, conferenze, e dimostrazioni dal vivo, adatte sia per neofiti che per utenti esperti. ARCI Il Campo delle Fragole, Viale Matteotti 31, partecipazione gratuita



15.00. Inaugurazione di uno spazio artistico denominato ‘Il Balcano degli Artisti’ ideato e diretto artisticamente dal cantautore Simone Alessio, in arte Garibaldi con Street Band, Street Artist, Esposizione di artisti visivi, Esibizioni di Danza, Scrittori, Arti circensi. Via Porta Nuova al Parasio



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



11.55. Trophée Grimaldi, partenza del Campionato West Liguria: segnale di avviso regata Cala del Forte Ventimiglia - Monaco. Alle 1900 ‘cocktail dinatoire’ offerto dallo Yacht Club Monaco (più info)

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA

16.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

17.00-19.00. Mostra fotografica collettiva 'Immagini da un libro mai stampato' con fotografie di Ulisse Cresto, Giorgio Bottini, Lino Evangelista, Renzo Del Monte, Giulio Costa, Dino Alagna, Umberto Vellani, Mauro Amoretti, Alfredo Moreschi. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, fino al 27 ottobre



17.00. Conferenza di Claudio Marchiori sul tema 'USA : il diritto al voto e l'elezione del Presidente'. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero



CERVO



15.00. A Cervo in Blu d’Inchiostro, incontro con la finalista del Premio letterario Internazionale Lattes Grinzane Federica Manzon. Modera Walter Scavello, docente di inglese del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo. Intermezzi musicali a cura del pianista Paolo Flora, docente del Liceo Musicale di Sanremo. Letture a cura dell’attrice Nicole Ghirardi. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia ‘del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare dal titolo ‘Dreams’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (22 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio (ogni sabato), info e prenotazioni a questo link



PIGNA

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Mostra fotografica di Roberto Negrini ‘Dalla Terra al Cielo’. Locali ‘U Bastu’, ingresso libero



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.00-21.00. ‘Salon du Vin et de la Gastronomie’: espositori di viticoltori del settore alimentare, degustazioni gratuite, lezioni di enologia, grande lotteria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 27 ottobre (più info)

MONACO



7.30. 8e E-Rallye Monte-Carlo con partenza dalla Piazza del Casinò (il programma)

9.00. Europe Junior Masters Monte-Carlo (ultimo giorno): competizione sportiva con i migliori 8 talenti maschili e femminili delle categorie sotto i 14 anni e sotto i 16 anni del Tennis Europe Junior Tour. Monte-Carlo Country Club (più info)

11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

NICE



10.00-20.00. ‘Salon Terravini’ (3ª edizione): prima fiera francese della gastronomia e del vino. Parc des Expositions Acropolis, esplanade Kennedy 1, Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



10.00. Giornate Imperiali 2024: la Città di Nizza rende omaggio a Napoleone I e Napoleone III. Quest'anno l'influenza delle donne sotto i due Imperi sarà messa in risalto attraverso spettacoli, concerti, rievocazioni e dibattiti. Luoghi vari, fino al 27 ottobre (il programma)



21.00. Festival de Guitare: concerto di ‘Jacques Stotzem – Franco Morone’. Espace Magnan (info e prenotazioni)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

DOMENICA 27 OTTOBRE



SANREMO



8.00. (RINVIATO) Plateau du Cavillore’: facile escursione nel territorio di Grasse per scoprire uno spettacolare altopiano calcareo che offre una vista d’eccezione sulla Costa Azzurra orientale. Evento a cura della sezione CAI di Sanremo. Ritrovo presso la ex stazione FS, info 333 133 1162



8.00 (RINVIATO). ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2024’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + Premiazione sulla terrazza del Circolo (più info)



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

11.00-18.00. Sanremo tango festival’ (ultimo giorno della 2ª edizione): 3 milonghe, 16 ore di lezione, show e musica dal vivo. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)​

12.00-24.00. ‘Vini in Villa’: evento dedicato al mondo del vino e al dialogo tra operatori del settore della ristorazione, del food&beverage e le cantine vinicole con degustazioni guidate e laboratori del gusto. Villa Ormond (più info)



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.30. Concerto del Coro Nova Tempora nel Cortile Piazza d’Armi del Forte di Santa Tecla (più info)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



IMPERIA

8.30. Agribike: escursione alla scoperta dei vini locali, del territorio, della buona cucina e dello sport con visita a tre cantine. Evento a cura dell’associazione MyBen. Ritrovo alla vecchia Stazione di Oneglia (più info)



17.15. La Compagnia Fabricateatro porta in scena lo spettacolo contro le mafie ‘La mia storia è troppo lunga’ con Teresa Gandolfo, Elena Orsini, Giuseppe Socratini, Renato Donati, Pier Di Pasqua e Vincenzo. Luci e audio Ambrogio Viale. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al numero 329 4955513

19.00-22.00. ‘Pirati in pigiama’: speciale attività dedicata a giovani ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni, all’insegna dell‘avventura e del divertimento. Rigorosamente in pigiama, si andrà alla scoperta del mondo piratesco e del museo, esplorando le sale del Navale per un’esperienza immersiva. Museo Navale in Calata Anselmi (info e prenotazioni a questo link)



21.00. ‘Calata Original Live 2’: serata di spettacolo e intrattenimento con la partecipazione di artisti affermati del panorama musicale locale e nazionale: Anya, Davide Geddo, Nada Mas e Eugenio Ripepi. Area ex Salso, ingresso gratuito

VENTIMIGLIA

10.00-13.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958

BORDIGHERA

11.00 & 16.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet. Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica collettiva 'Immagini da un libro mai stampato' con fotografie di Ulisse Cresto, Giorgio Bottini, Lino Evangelista, Renzo Del Monte, Giulio Costa, Dino Alagna, Umberto Vellani, Mauro Amoretti, Alfredo Moreschi. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, fino al 27 ottobre



TAGGIA ARMA



15.15. Per la rassegna di teatro dialettale la compagnia ‘Ramaiolo in scena’ mette in scena ‘Cancelotti e Ciantafurche, l’unificasiùn du Portu e d’Inejia’. Teatro parrocchiale di Arma, ingresso ad offerta libera



ENTROTERRA



9.00. ‘Camminata tra gli olivi’: evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio che si svolgerà nei seguenti Comuni: Diano Castello, Cervo, Ceriana, Imperia, Castel Vittorio, Chiusavecchia, Taggia, Diano Arentino, Pieve di Teco (per i dettagli cliccare questo link)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DIANO ARENTINO



10.00. (ANNULLATO) Trek&Jazz: evento che prevede trekking leggero e musica dal vivo, arricchita da esperienze sensoriali con visita dell’uliveto e degustazione al frantoio Beronà + pic-nic a base di prodotti tipici del territorio da gustare al ritmo dei Percussion dream per Percussion’n voic. Ritrovo alla chiesetta di San Carlo in via Grillarine, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al 335 8742775



DIANO CASTELLO



9.00. Camminata tra gli Ulivi in collaborazione con l'Ass. Città dell'Olio, una mattinata di trekking con guida escursionistica, visitando borgate e attraversando uliveti e boschi del territorio comunale



DOLCEACQUA



8.00-19.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro e mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PIGNA



9.00. ‘CamminNatura 2024’: escursione gratuita a cura di AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) ‘I Colori d'Autunno al Sic di Gerbone’ accompagnati dalla guida Maria Giovanna Casanova (più info)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Mostra fotografica di Roberto Negrini ‘Dalla Terra al Cielo’. Locali ‘U Bastu’, ingresso libero



TRIORA



9.00. ‘CamminNatura 2024’: escursione gratuita a cura di AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) ‘Come aquile sulla Valle Argentina’ accompagnati dalla guida Alice Gargano (più info)

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.00-18.00. ‘Salon du Vin et de la Gastronomie’ (ultimo giorno): espositori di viticoltori del settore alimentare, degustazioni gratuite, lezioni di enologia, grande lotteria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67 (più info)



MONACO



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre



11.55. Trophée Grimaldi, partenza del Campionato West Liguria: segnale di avviso regata Monaco Sanremo. Al termine della regata cerimonia di premiazione presso lo Yacht Club Sanremo (più info)

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

13.00. 34ª edizione degli Sportel Awards 2024: due giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, sedute per dediche, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)

NICE



10.00. Giornate Imperiali 2024 (ultimo giorno): la Città di Nizza rende omaggio a Napoleone I e Napoleone III. Quest'anno l'influenza delle donne sotto i due Imperi sarà messa in risalto attraverso spettacoli, concerti, rievocazioni e dibattiti. Luoghi vari (il programma)



10.00-19.00. ‘Salon Terravini’ (ultimo giorno della 3ª edizione): prima fiera francese della gastronomia e del vino. Parc des Expositions Acropolis, esplanade Kennedy 1, Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



VILLEFRANCHE-SUR-MER



9.00-12.00. ‘La virée des gourmets’: una vera e propria escursione dei sapori con 5 percorsi diversi – 5 tappe del gusto – 2h30 di passeggiata. Evento a favore della Fondazione per la Ricerca Medica. Spiaggia di Marinières, Promenade des Marinières (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate