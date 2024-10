Calcio. Serie D, la Sanremese sbanca Fossano con non pochi patemi. Mister Gori: "Era troppo importante vincere"

Una vittoria importantissima quella firmata dal Diego Larotonda, che inchioda il Fossano e porta la Sanremese a 15 punti in classifica. Dopo dieci turni, i matuziani sono a soli due punti dalla zona playoff, e 3 dal Città di Varese che attualmente occupa il terzo posto in classifica.

Questo il commento a fine match di mister Mattia Gori: "E' stata una partita molto complicata che il Fossano a mio avviso non meritava di perdere. Noi abbiamo fatto una partita di sacrificio, facendo più fatica del solito nel primo tempo a trovare le nostre geometrie e in più ci siamo fatti un po' innervosire. E' stato positivo chiudere sullo 0-0 la prima frazione, poi nel secondo tempo siamo riusciti a trovare questo gol e a difenderci con ordine, compattezza e sacrificio. La cosa migliore di oggi è stata quella di esserci sbloccati in trasferta, anche a livello mentale. Per la prestazione, bè sarei contento se quella di oggi a ripetessimo poche altre volte. Però era troppo importante portare a casa un successo".

I biancazzurri domenica riceveranno il Vado, vittorioso oggi in rimonta per 2-1 contro l'Imperia.