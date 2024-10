Maria Spinosi (M5S) attacca Flavio Di Muro e Marco Bucci: "La destra continua a prendere in giro il popolo ligure"

"Ventimiglia e dintorni: ieri il sindaco di Muro con l’europarlamentare Isabella Tovaglieri ha parlato di mega ciclabili che devono collegare Ventimiglia con Mentone e con l’Europa. Non dovremmo essere noi a ricordargli che la ciclabile europea non potrà passare sulla 'Passerella' a Ventimiglia, visto che il suo progetto non la prevede. E c'è pure voluto un anno e mezzo per farlo".

Sono le parole di Maria Spinosi, candidata alla Regione con il Movimento 5 Stelle e a sostegno di Andrea Orlando. "Alla parlamentare leghista Tovaglieri - prosegue -che avrebbe notato un cambiamento enorme a Ventimiglia grazie alla giunta Di Muro e che non avremmo nulla da invidiare a Mentone, chiediamo di andarlo a dire ai commercianti e a tutti cittadini ventimigliesi e di farci sapere cosa le rispondono. La parlamentare leghista si informi, poi, sul tempo di attesa nei pronto soccorsi degli ospedali di Bordighera, Sanremo e Imperia, sulle menzogne riguardo alla riapertura del Tenda, sulle code continue sull'Aurelia e sull'Autostrada, sulla demagogia a spese dei migranti che vagano per la città in assenza di un centro dove lavarsi e mangiare, sulla sporcizia della città, sui tempi di riapertura del mercato coperto, sul calendario culturale del teatro comunale e sulle condizioni dello stabile, sulle condizioni delle strade nelle frazioni e nelle località, sulle telefonate agli acquedotti irrigui, e preferiamo fermarci qui, perché tanto i cittadini amministrati, si fa per dire, dal sindaco leghista, conoscono la situazione".

"Genova e dintorni - va avanti Spinosi - anche Bucci continua a raccontarsi come sindaco del fare, la verità però è quella di chi vive quotidianamente a Genova, cioè i comitati e le associazioni, che da tempo gli contestano la cattiva gestione del territorio: 1) sul Ponte Morandi costruito grazie al decreto firmato e ai finanziamenti reperiti dal presidente Conte, i territori coinvolti dal crollo non hanno ancora visto la rinascita promessa 2) Elettrificazione del Porto di Genova, Non è partita neanche un’installazione pilota. Nemmeno al Porto di Prà 3) L’area della Fiera di Genova è stata ridotta ad un padiglione, il palasport è stato venduto e trasformato in un centro commerciale 4) Mobilità e trasporto pubblico – Nessuna decongestione e conseguenti inquinamento e incidenti stradali 4) Funivia del Lagaccio - Per realizzarla sono stati stanziati fondi sottratti ai finanziamenti per la ristrutturazione della cinta dei Forti. Non ha alcuna utilità per i residenti 5) Skymetro Il progetto prevede una sopraelevata con sopra un tunnel di acciaio sormontato da pannelli solari, sull’argine del Torrente Bisagno (quello che ogni tanto esonda…) alta fino a 14,90 metri, che coprirebbe addirittura il 4° piano degli edifici. Impatto urbanistico devastante e comunque inutile 6) Traffico - Non è cambiato praticamente nulla perché nulla è stato fatto 6) Corsie ciclabili (non piste ciclabili) - disegnate sulle carreggiate sono molto pericolose 7) Supermercati - ulteriori spazi di grande distribuzione ha posto Genova in testa per mq pro capite senza nessun miglioramento dei prezzi 8) Rifiuti - Genova ha risibili percentuali di differenziazione tanto che ha ricevuto una multa di 400.000€ dalla Regione. 9)Nuova Diga foranea – numerosi problemi tecnici sono stati espressi dall’ex direttore lavori Silva, inoltre con il decreto “salva-Diga” di Salvini è previsto l’uso di fanghi tossici per riempire i cassoni senza che sia necessario il parere di Regione e del Ministero dell’Ambiente, ma solo l’autorizzazione del commissario che è Bucci 10) Spostamento depositi chimici di Multedo - Più volte promesso, Di fatto è stato un fallimento. 11) Tunnel subportuale, la Società Autostrade costruirebbe i tunnel a sue spese per compensare i danni del crollo di Ponte Morandi, ma ha stimato un costo di 900 milioni di euro, ossia molto, molto inferiore al costo effettivo. La differenza sarà dunque sulle spalle degli utenti autostradali o dello Stato o dei genovesi, oltre la manutenzione 12) Fallimento ZTL di Nervi , fallito 13) Demolizione dell’ultima rimessa storica di Genova - Si trova a Staglieno, espressione dell’architettura industriale dei primi del ‘900, per fare spazio ad un eco mostro 14) Sono state fatte almeno due varianti al PUC per permettere la costruzione di Esselunga (che è tra i maggiori finanziatori della scorsa campagna elettorale di Bucci) 15) Il Verde in città - Taglio indiscriminato di alberi, Il regolamento viene sistematicamente disatteso. Chiediamo quindi a chi favoleggia su Bucci di andare a dirlo ai Genovesi e di farci sapere cosa rispondono".

"Prendere in giro noi ventimigliesi, genovesi e tutti i liguri - termina Maria Spinosi - è l’abitudine di questa destra".