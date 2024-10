Sanremo si illumina per il Natale: ecco le prime luminarie in via Matteotti e nelle principali arterie della città dei Fiori (Foto)

Sanremo si sta già preparando per le festività natalizie con l’inizio del montaggio delle prime luminarie nelle principali arterie della città, in particolare in via Matteotti e altre vie del cuore matuziano. Un passaggio importante, in quanto l’accensione delle luminarie darà ufficialmente il via all’atmosfera natalizia, trasformando le strade del centro in uno scenario festoso per residenti e turisti. Proprio per questo in città è iniziato il countdown: l'8 dicembre, come da tradizione, con l'accensione dell'albero e delle luminarie, la città dei Fiori entrerà nel mood natalizio.

Le decorazioni, però, sono solo parte di un più ampio progetto che ha incluso non solo le luminarie, ma anche videomapping, eventi speciali per Capodanno e il tradizionale spettacolo pirotecnico. Il 10 ottobre, l’assessore al turismo Alessandro Sindoni ha infatti incontrato il Tavolo del Turismo per discutere il calendario degli eventi natalizi, presentando un piano promozionale che prevede un investimento di circa 50mila euro. Questo piano si è aggiunto al budget iniziale di 450mila euro destinato all’organizzazione degli eventi, tra cui le luminarie appunto, con lo scopo di rendere Sanremo sempre più attrattiva per le famiglie e i turisti durante le festività.

"L'approvazione di questa delibera - aveva spiegato Sindoni - è il primo risultato di un intenso lavoro che ci impegna nel “confezionare” un importante pacchetto di eventi per le festività natalizie, con cui vogliamo far divertire, vivere e sognare residenti e turisti, con particolare attenzione al target delle famiglie. Stiamo seguendo un indirizzo ben preciso, mirato a rendere Sanremo sempre più attrattiva. E' una progettualità che si concretizzerà nel programma in via di definizione, ricco di intrattenimenti e di effetti per rendere più suggestiva l'immagine della città, che sarà reso noto a breve. Predisporre questo calendario con largo anticipo ci permetterà di promuoverlo attraverso il Tavolo del Turismo, già convocato per oggi. Ringrazio l’ufficio Turismo per il lavoro svolto e tutti i nostri partners coinvolti”.

Durante le prove tecniche da parte degli operatori, più di un passante si è fermato per ammirare e fotografare lo spettacolo delle luminarie e, nonostante la temperatura decisamente più estiva che autunnale, l'atmosfera è stata davvero unica. Il Natale a Sanremo, quindi, si preannuncia, come gli anni passati, un’occasione per riportare la magia delle feste in città, con le luminarie e gli eventi a fare da cornice a un periodo festoso e, si spera, felice per l'intera comunità.