Calcio: Promozione, rocambolesco pareggio del Ventimiglia (2-2) contro i genovesi del Little Club James

Il Ventimiglia, giocando una partita al di sotto delle sue possibilità, riesce in un rocambolesco finale di gara a guadagnarsi un pareggio quando le speranze di raddrizzare l'incontro erano ridotte al lumicino. Ancora una volta, a raddrizzare la gara è stato Sparma, che come la settimana scorsa, ha evitato con il gol nel finale una sconfitta che avrebbe messo in crisi la squadra. Certamente, la situazione non è rosea: occorrerà al più presto trovare le soluzioni per migliorare nel gioco che oggi, proprio non si è visto. Dopo un inizio incoraggiante, al 3' Leonardi anticipava Rea al tiro deviando in angolo, il Ventimiglia, si spegneva subendo inaspettatamente il gol ospite al 15'. Era Garaventa che sfruttava una indecisione della difesa locale insaccando a porta sguarnita. I granata si smarrivano non riuscendo ad imbastire un' azione degna di nota lasciando così, pressocchè inoperoso il portiere genovese.



Nella ripresa, ci si attendeva una possibile reazione dei frontalieri; invece è il Little C.James a farsi pericoloso al 10' con Siddi che in rovesciata sfiorava il palo. Lo stesso giocatore però, non falliva al 12' quando infilava la rete dopo bella azione corale dei compagni di gioco. Per il Ventimiglia si profilava lo spettro di un'altra sconfitta interna: il mister Massullo correva i ripari mettendo forze fresche e fra questi, gli esordienti classe 2007, Romeo e M. Massullo. I granata si scuotevano e si facevano più minacciosi dalle parti dell'area genovese. Sparma, al 26', di testa sfiorava il palo. Al 30', Rea, calciava sull'esterno della rete. Si faceva sempre più insistente l'offensiva dei frontalieri che al 33', sugli sviluppi di un calcio d'angolo riducevano le distanze con un preciso colpo di testa di Cassini. Il Ventimiglia, rischiava in contropiede al 36' quando Haderbache era pronto a uscire e respingere di piede una conclusione di Parodi.Al 40', Sparma, pressato, tirava sul portiere. Le emozioni erano tutte riservate al finale di gara con due rigori assegnati al Ventimiglia. Al 49', Felici, veniva spinto in area e malgrado le proteste dei genovesi, l'arbitro assegnava il rigore ai frontalieri. Rea sciupava la grossa opportunità facendosi respingere dal portiere Bongiorni la massima punizione. Lo stesso portiere però, commetteva un'ingenuità provocando un altro rigore, sempre su Felici, poco dopo (52') e già ammonito in precedenza veniva espulso per fallo da ultimo uomo. Avendo gli ospiti operato tutte le sostituzioni, andava in porta N. Rossetti che nulla poteva, pur intuendo la direzione, evitare il gol del pareggio con Sparma..



Si concludeva così la gara con il Ventimiglia che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in campionato ma soprattutto ancora alla ricerca di se stesso.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea.

Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Giglio, Verardi, M. Massullo, Felici, Romeo.



LITTLE CLUB JAMES: Bongiorni, Leonardi, Pocaterra, Carra, Crovetti, Pulsoni, Garaventa, Bilanzone, Raiola, Chaves Moncada, Siddi.

Allenatore in panchina, il secondo Adamoli (il titolare Rossetti, era squalificato). Sono subentrati: Cinardo, Parodi, Giorgi, De Persiis, N. Rossetti.



Terna arbitrale della sezione di Genova. Arbitro, Matteo Vranicich; assistenti, Giulio Sorace e Niccolò Bruno Biasotti.