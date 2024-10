71° Rallye Sanremo, Meteco Corse con Daprà-Gugliemetti chiude a ridosso del podio del Ciar: Araldo-Boero terzi nel CRZ

Centoventi chilometri tra le montagne dell'entroterra sanremese affrontando condizioni climatiche molto differenti. Si è passati dalla pioggia al sole, fari accesi nella nebbia e un asfalto che cambiava da una curva all'altra. A portare in alto i colori Meteco Corse ci ha pensato il giovane trentino Roberto Daprà con Luca Guglielmetti alle note, che ha chiuso a ridosso del podio alle spalle dei tre principali protagonisti del Ciar. Gara da affrontare con attenzione anche per Jacopo Araldo e Lorena Boero impegnati a conquistare i punti necessari per accedere alla finale del Campionato Rally Zona 2. Obiettivo centrato con il terzo gradino del podio e appuntamento al prossimo Rally della Lanterna.

Vittorie di Classe per il savonese Edoardo Nolasco in coppia con Andrea Ferrari (Punto Super1600) per i sanremesi Antonio Annovi e Tatiana Santini ( Renault Clio R3), Roberto Gobbin e Roberto Marsero che, con questa vittoria, conquistano l'accesso alla finale CRZ con l'ammiratissima Abarth 124 Rally. Medaglia d'oro anche per gli Svizzeri Riccardo Santini e Arlena Ton con la Renault Clio di classe A7 e per l'equipaggio di casa Dino Gabbiani e Doralice Ruga primi di classe N1.

Ben tre le medaglie d'argento conquistate a Sanremo: i giovani Alessandro Forneris e Mattia Rodigherio che, con la Suzuky Swift, hanno concluso anche secondi nel Trofeo della casa giapponese, esordio positivo sulle strade dell'entroterra matuziano per i canellesi Stefano Sottimano e Andrea Zavattaro con la Citroen Saxo. Coppa del secondo anche per “nonno” Roberto Annovi che, con una passione che non ha eguali, ha affrontato la difficile gara di casa navigato da Federica Pagliero e la Clio Rs N3.

Luigino e Giorgia Colla, papà e figlia, hanno concluso sul terzo gradino del podio la loro emozionante gara con la Suzuky Swift Sport.

Ben due gli equipaggi femminili a difendere i colori grigiorossi; Sara Carra e Federica Mauri con l'impegnativa Skoda Fabia Evo e Asia Vidori e da Jasmine Manfredi protagoniste del Campionato Junior.

Sulla pedana d'arrivo anche l'alessandrino Filippo Cordani con Vilma Grosso e la Clio Rally 5, i sanremesi Diego Libertini e Nicholas Maiorella con l'Opel Corsa Rally4 i pinerolesi Emiliano Bruna e Diego Carena ( Peugeot 208 Rally4 R2 ) , l'esperto cuneese Pier Giacomo Riva con Alessandro Mattio ( Peugeot 208 Rally4) e il giovane alla seconda gara Nicolò Monge con Daniele Araspi alle note.

Poca fortuna per Marco Varetto e Vittorio Bianco ritiratisi al termine della prima tappa ma con la soddisfazione di aver ottenuto il secondo tempo tra le Rally 4 nell'impegnativa prova notturna Ghimbegna -Soldano di 26 km davanti a molti dei protagonisti del Campionato Italiano a soli 1”6 da Gabriel Di Pietro risultato poi il vincitore di questa classe a fine gara.

CLASSIFICA FINALE RALLYE SANREMO: 1. Basso-Granai (Toyota Gr Yaris Rally2) In 1:18'22.4; 2. Crugnola-Ometto (Citroen C3) +7.8; 3. Campedelli-Canton (Skoda Fabia Rs) +8.0; 4. Dapra'-Guglielmetti (Skoda Fabia Rs) +1'08.4; 5. Signor-Michi (Toyota Gr Yaris Rally2) +1'43.5;