Immigrazione clandestina, Quesada risponde a Viale: "Basta propaganda e proclami, tempo di fatti"

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada, risponde alle dichiarazioni di Sonia Viale sull’incontro a Ventimiglia. “Si parla tanto di soluzioni pragmatiche, ma guardiamo ai fatti: pochi giorni fa, il governo ha speso quasi 900 milioni di euro per trasferire 16 migranti in Albania, solo per doverli riportare in Italia meno di 24 ore dopo. Il Tribunale di Roma ha stabilito che i migranti non potevano essere trattenuti perché i loro Paesi di provenienza non sono considerati ‘Paesi sicuri’. Questo è un segno di quanto sia stata mal gestita l’intera operazione, che si è tradotta in uno spreco enorme di risorse pubbliche".

Quesada prosegue: "In quanto a Sonia Viale, mi chiedo come possa parlare di miglioramenti quando i cittadini di Ventimiglia non hanno visto alcun cambiamento concreto. Le promesse fatte fino a oggi non si sono tradotte in risultati reali. A differenza di chi continua a fare propaganda e proclami, noi non ci limitiamo al buonismo o alle parole: vogliamo una gestione seria e concreta del fenomeno migratorio, senza sprechi e senza false promesse. Non basta più ringraziare o lodare le azioni di facciata. La realtà è che chi vive al confine continua a subire disagi, mentre chi governa a parole parla di sicurezza senza dimostrare alcuna efficacia reale.”