Il Museo della Lavanda di Montalto Carpasio premiato con il Riconoscimento Speciale al concorso internazionale "La Fabbrica nel Paesaggio" (Foto)

Lo scorso sabato 12 ottobre si è tenuta a Foligno, in Umbria, la premiazione della 14° edizione del concorso internazionale "La Fabbrica nel Paesaggio" organizzato dalla FICLU, Federazione Italiana dei Club per l'UNESCO. Il concorso è un "riconoscimento a imprese ed enti che hanno attivato iniziative e progetti dimostrando una particolare sensibilità nei confronti della tutela e dell'evoluzione del paesaggio".

Il Club per l'UNESCO di Sanremo ha partecipato presentando il Nuovo Museo della Lavanda di Carpasio, realizzato dal Comune di Montalto Carpasio in partnership con l'Associazione Felice Lavanda. Il Nuovo Museo della Lavanda di Carpasio ha ottenuto un Riconoscimento Speciale per il "Restauro e trasformazione di un edificio del centro storico destinato a sito museale per il recupero della tradizione del territorio e la coltivazione per la distillazione della lavanda, quale risorsa economica locale".

Oggi, venerdì 18 ottobre, il Presidente del Club per l'UNESCO Ciro Esse ha consegnato al Sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, l'attestato del Riconoscimento Speciale ottenuto al concorso dal Nuovo Museo della Lavanda.

In allegato alcune foto della cerimonia di premiazione al concorso, tenutasi a Foligno nel salone di Palazzo Trinci il 12 ottobre, e della consegna odierna dell'attestato al Sindaco di Montalto Carpasio e alle rappresentanti dell'Associazione Felice Lavanda. Il Club per l'UNESCO di Sanremo, il Comune di Montalto Carpasio e l'Associazione Felice Lavanda Vi ringraziano per la pubblicazione della notizia sulle vostre testate.