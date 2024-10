A Pieve di Teco, attivazione del Presidio Rurale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a servizio del Parco Regionale delle Alpi Liguri

A partire dal 19 ottobre e sino al 1 dicembre 2024, per complessivi 14 turni nei giorni di sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il dispositivo di soccorso del Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia verrà potenziato con una squadra, composta da 5 unità VF, dislocata presso la sede del Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Pieve di Teco e costituirà il Presidio Rurale dei Vigili del Fuoco a servizio del Parco Regionale delle Alpi Liguri.

“Il Presidio Rurale – spiega il comandante Amedeo Pappalardo - è inserito in un più ampio progetto Nazionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, finalizzato al potenziamento del servizio antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco, ed è realizzato in sinergia con le Regioni e gli Enti Locali. Il Presidio si occuperà, oltre al settore dell'antincendio boschivo all'interno del Parco, anche della gestione del Soccorso Tecnico Urgente e avvicineranno i Vigili del Fuoco ai terri­tori dell'entroterra della nostra Provincia.

L'apertura del Presidio Rurale presso la sede della Croce Rossa Italiana costituisce un motivo di orgoglio per il Comando e testimonia la proficua collaborazione tra i due Enti, sia a livello nazionale che locale, nell'ambito dei rispettivi compiti di soccorso alla popolazione. Un sentito ringraziamento va al Comune di Pieve di Teco, proprietario dei locali, ed al Parco Regionale delle Alpi Liguri per l'assistenza prestata sino ad ora, ma ancor di più per quella futura che dovrebbe portare all'apertura di una nuova sede permanente del Presidio Ru­rale dei Vigili del Fuoco di Imperia”.