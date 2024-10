Stop al test d'ingresso per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Veronica Russo: "La mia proposta sta avendo seguito" (Foto)

E' arrivato l'ok della Commissione Istruzione del Senato all’ abolizione del test di ingresso per le facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Soddisfatta Veronica Russo che, nel corso del suo mandato regionale, ha presentato una proposta di legge alle Camere per l’abrogazione della legge 264/1999, che ha introdotto il numero chiuso per l’accesso alle facoltà universitarie, che è stata approvata all’unanimità dall’intero Consiglio Regionale.

“Un ottimo risultato" - commenta il consigliere regionale Veronica Russo - "La mia proposta di legge alle Camere sta avendo il suo seguito. Il numero chiuso è ormai un ostacolo anacronistico che non risponde più alle esigenze della nostra società. La mia proposta di legge puntava a rimuovere le attuali barriere all'ingresso per i corsi di laurea promuovendo una formazione basata sul merito e sul completamento del percorso di studi piuttosto che su selezioni iniziali”.

“Sono contenta che la Commissione Istruzione del Senato abbia approvato l’abolizione del test di ingresso per le facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. La mancanza di personale medico ha raggiunto livelli critici e, se non si interviene rapidamente, rischiamo di trovarci in una situazione insostenibile nei prossimi anni" - afferma Russo - "Occorre dare l'opportunità a più giovani di accedere alle facoltà formando un numero adeguato di professionisti in grado di garantire un futuro migliore alla sanità italiana. L’aumento del numero di medici laureati e formati adeguatamente permetterebbe una gestione più efficace del turnover del personale, evitando di sovraccaricare i medici attuali e riducendo i tempi di attesa nelle strutture sanitarie".