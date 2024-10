Sanremo: da oggi a sabato l'appuntamento annuale con la Rassegna della Canzone d'Autore

Da oggi, giovedì 17 ottobre, a sabato 19 ottobre a Sanremo (Imperia) si tiene il Premio Tenco 2024. La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni.

Alle ore 15.00 al Cinema Ritz (Via Matteotti 10) si terrà la Proiezione film su Sergio Staino “SATIRA E SOGNI” di David Riondino e, a seguire, la presentazione del “CANTASTAINO – AMICO, L’INCONTRO È LA VITA DELL’ARTE”” con Gianni Cuperlo, Sergio Secondiano Sacchi e Adriano Sofri. Quest’anno infatti la consueta pubblicazione del Cantautore (rivista a tiratura limitata che dalla prima Rassegna del 1974 viene distribuita al Teatro Ariston e nella sede del Club Tenco) è accompagnata dall’edizione speciale “IL CANTASTAINO – AMICO, L’INCONTRO È LA VITA DELL’ARTE”, lavoro curato dal direttore artistico del Club Tenco Sergio Secondiano Sacchi. Il testo, corredato anche da un disco, è interamente dedicato a Sergio Staino, lo straordinario giornalista, vignettista e regista che è stato fino alla sua morte, nel 2023, Presidente del Club Tenco.

A seguire alle ore 18.00 presso la ex chiesa Santa Brigida (Pigna, vicolo Balilla 57) “BOBO SONGS”, concerto di Gianni Coscia, Fabrizio Mocata e Michele Staino condotto da Steven Forti.

Alle ore 21.00 al Teatro Ariston la seconda delle tre serate della Rassegna della canzone d’autore presentate da Francesco Centorame e Antonio Silva vedrà sul palco la consegna del PREMIO TENCO 2024 a Edoardo Bennato, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi.

Di seguito le motivazioni:

Premio Tenco EDOARDO BENNATO

“Ha inventato di sana pianta un linguaggio rock, emanazione di forza ed essenzialità, capace di tenere conto di tutta la tradizione popolare respirata in famiglia. L’ironia dei testi ha arricchito le sue metafore e allegorie intorno a miti letterari come Pinocchio e Peter Pan, ma anche sostenuto la vis polemica che ha animato la sua difesa di un’arte svincolata da ideologie”.

Premio Tenco MIMMO LOCASCIULLI

“Mimmo è uomo di antica cordialità e rara correttezza: abruzzese nel cuore e cittadino del mondo. Testimone e protagonista della stagione classica della canzone d’autore, tramite delicati paesaggi lunari che scoprono la sua valle o con un tocco inconfondibile sul pianoforte, ha raccontato gli ultimi cinquant’anni della nostra storia, grazie a un pensiero musicale strutturato e con passione, raffinatezza e profondità”.

Premio Tenco TERESA PARODI

“Teresa Parodi è un punto di riferimento imprescindibile della cultura argentina. Per coerenza e aderenza tra la passione sociale e la canzone popolare, cioè del popolo, con la musica e la poesia ha saputo rappresentare la resistenza, l’identità e l’autodeterminazione dell’impegno civile di ogni latitudine. Un monito e un esempio anche per la difficile situazione della musica e della canzone d’autore italiana”.

Il Premio Tenco viene assegnato dal Club Tenco a coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale.

Il Premio Yorum verrà assegnato al rapper iraniano, attualmente in carcere dopo aver rischiato l’impiccagione, Toomaj Salehi e ritirato da Parisa Nazzari, attivista del movimento Woman Life Freedom for Peace and Justice da sempre vicina ad Amnesty International e insignita nel 2023 del premio “Human rights defenders” di Amnesty International Sicilia.

Questa la motivazione: “Con i suoi versi ha denunciato la povertà esistente in Iran e la corruzione del regime degli ayatollah. Con le sue canzoni ha chiesto la libertà per i detenuti ingiustamente imprigionati e la fine della repressione. Il suo sostegno al movimento ‘Donna, Vità, Libertà’ gli è costato il carcere, le torture e una condanna a morte per “corruzione sulla terra” da un tribunale nell’aprile del 2024. A giugno la Corte suprema ha annullato la condanna, ma Toomaj Salehi continua ad essere rinchiuso in carcere in attesa di sentenza solo per aver chiesto il rispetto dei diritti fondamentali. Questo premio, consegnato a distanza, vuole reclamare nuovamente la sua immediata liberazione. Free Toomaj!”

Prenderà parte alla cerimonia di consegna il rapper italiano Kento, che si esibirà col singolo dal titolo "Free Toomaj".

Il Premio Yorum, nato per dare visibilità agli artisti e alle artiste che, mettendo spesso a rischio la loro stessa vita, lottano per la libertà e i diritti umani in tutto il mondo, il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia nel 2020, prende il nome dalla band turca perseguitata dal governo di Erdogan, che ne proibì i concerti e ne fece arrestare alcuni dei componenti, tre dei quali morirono dopo quasi un anno di sciopero della fame.

Si esibiranno sul palco dell’Ariston in qualità di ospiti TOSCA, WAYNE SCOTT e FRANCESCO TRICARICO.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info. 0184 50.60.60).

Quest’anno la scenografia sarà firmata da Valerio Berruti, artista che utilizza l’antica tecnica dell’affresco, la scultura e la video animazione per creare immagini essenziali, ispirate al mondo sospeso dell'infanzia., in cui tutto deve ancora avvenire.

L’associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la Canzone d’Autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Il Main Sponsor del Premio Tenco è SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

Per il secondo anno consecutivo Rockol è Media Partner del Club Tenco: una collaborazione nata nel 2023 grazie ai comuni valori improntati al rispetto della tradizione della musica italiana in genere e cantautorale nello specifico e sfociata anche in una partnership estesa al Festival di Sanremo.

Radio Capital è la prima radio partner nella storia del Premio Tenco, per l’edizione speciale 50 anni Tenco. Il programma “Capital Records”, sia nella versione di Marco Biondi che in quella di Mixo e Luca De Gennaro, si trasferisce a Sanremo in diretta dal Teatro Ariston per raccontare l’importante traguardo dei 50 anni della rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa d’Italia.