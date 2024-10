Bordigherauto: 50 anni di passione per l'auto, oggi ancora più vicino a te!

Da oltre mezzo secolo, Bordigherauto è sinonimo di affidabilità e professionalità nel mondo dell'auto. Bordigherauto (Fratelli Lanzo), storica concessionaria Ford, Kia e Nissan, ha ampliato la propria offerta introducendo un innovativo servizio di noleggio auto a breve e lungo termine. Questa nuova proposta, pensata per soddisfare le esigenze di mobilità di privati e aziende, si aggiunge ai tradizionali servizi di vendita e assistenza auto che da oltre 50 anni contraddistinguono l'azienda.

"Abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta per rispondere alle nuove esigenze del mercato - spiega Gaetano Vigliarolo, responsabile del servizio di noleggio - il noleggio auto è una soluzione sempre più apprezzata, sia per chi ha bisogno di un veicolo per un breve periodo, sia per chi desidera una soluzione a lungo termine senza le preoccupazioni legate alla proprietà di un'auto".

Perché scegliere il noleggio Bordigherauto?

Flessibilità: Scegli la durata del noleggio in base alle tue esigenze, da un giorno a diversi anni.

Convenienza: Canoni all-inclusive che includono manutenzione, assicurazione e soccorso stradale.

Ampia scelta: Vasta gamma di veicoli nuovi e usati per tutte le esigenze.

Nessun pensiero: Goditi la tua auto senza preoccuparti di nulla.

Rinnovo frequente: Guida sempre un'auto nuova e tecnologicamente avanzata.

Noleggio a breve termine: Perfetto per viaggi, vacanze o esigenze temporanee. Noleggio a lungo termine: Ideale per chi cerca una soluzione flessibile e conveniente.

Con il noleggio Bordigherauto, puoi contare su un team di professionisti esperti e su un'assistenza completa.

Contatta subito Bordigherauto (Fratelli Lanzo) al 0184 254908 o al 348 6066266 (WhatsApp) per un preventivo gratuito e personalizzato oppure visita il Sito o la pagina Instagram .

Bordigherauto è la tua soluzione di mobilità a breve e lungo termine.

Bordigherauto è in Via Ferrara, 8 a Bordighera.