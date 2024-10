Previsione del prezzo di BOME: Book of Meme aumenta del 43% in una settimana, il prossimo obiettivo è 0,1 dollari?

Con il prezzo di Bitcoin che ha superato abbondantemente $ 65.000, le meme coin sono rimbalzate e poi nuovamente andate in rosso, anche se non tutte. Tra queste, in particolare, le meme coin a tema Pepe sono tra quelle con le migliori performance: Book of Meme (BOME) è entrato nella classifica delle prime cinque criptovalute di tendenza dopo che il suo volume di scambi giornaliero è aumentato del 43%.

Mentre si avvicina sempre più una potenziale corsa al rialzo, BOME può superare il suo massimo storico e raggiungere il traguardo di $ 0,1? Intanto anche la prevendita di Pepe Unchained, una nuova meme coin a tema rana, sta superando ogni aspettativa, dopo aver raccolto oltre $19,6 milioni.

BOME supera le altre principali meme coin a tema Pepe

BOME attualmente viene scambiato a $ 0,009398, rappresentando un balzo del 2% nelle ultime 24 ore dopo il suo calo a $ 0,008154 di qualche giorno fa. Il movimento positivo del suo prezzo ha influenzato anche la sua capitalizzazione di mercato, che ha visto un aumento del 2,86% oggi e che l'ha portata a superare i 648 milioni di dollari.

BOME è quindi sempre più vicino a superare MEW come quarta meme coin più grande di Solana per capitalizzazione di mercato. Con un rapporto long/short di 1,51, gli investitori sembrano avere un grado significativo di fiducia nel token che potrebbe aiutarlo a crescere ulteriormente.

Tuttavia, raggiungere il traguardo di $ 0,1 richiederebbe a BOME di fare 11x e raggiungere una capitalizzazione di mercato di $ 6,9 miliardi, diventando così la terza meme coin più grande del momento. Sebbene non sia impossibile, gli esperti si concentrano su guadagni più probabili per il token.

World of Charts, un analista di criptovalute con oltre 35.000 follower su X (Twitter), ritiene che BOME sia destinato a fare 2x dopo il suo breakout.

https://x.com/WorldOfCharts1/status/1845431614962356396

Sebbene il potenziale salto di BOME dalla sua attuale posizione di 12a meme coin più grande in assoluto alla top 3 non sia garantito, al momento sta ottenendo risultati migliori rispetto ad altri token ispirati a Pepe.

Nei sette giorni precedenti, ha guadagnato il 43%, mentre Pepe (PEPE) è aumentato solo del 6,61% e PepeCoin (PEPECOIN) è sceso del 34%.

Storia e utilità di BOME ne guidano la crescita

Book of Meme è una meme coin basata su Solana e creata da Darkfarms, un produttore di cripto-arte che ha raccolto più di 158.000 follower su X (Twitter) da marzo del 2024. Ispirandosi alle immagini dei meme di Pepe, BOME vuole aiutare i possessori di meme coin a interagire con la cultura dei meme, offrendo un archivio digitalizzato tramite piattaforme come IPFS e Arweave.

L'obiettivo del progetto è quello di incapsulare la crescita della cultura dei meme e immortalare i contenuti dei meme sulla blockchain. BOME è entrato nel mercato con un prezzo di $ 0,001148 e ha raggiunto il suo massimo storico di $ 0,02313 nelle successive 48 ore.

Nel frattempo è sceso in modo significativo anche se esperti di criptovalute come Bluntz ritengono che BOME sia pronto a superare il suo ATH.

https://x.com/Bluntz_Capital/status/1845648841762292168

Bluntz, tramite un post su X, ha informato il suo pubblico di 282.000 persone che la recente svolta di BOME potrebbe segnalare l'inizio di un forte aumento del suo prezzo, prevedendo che il token raggiungerà il traguardo di $ 0,03.

Nonostante sia inattivo su X (Twitter) da aprile, la comunità di BOME ritiene che l'utilità del token potrebbe essere sufficiente a spingerlo a questo livello. Tuttavia, data la sua storia, i dati tecnici e la concorrenza, è improbabile che BOME raggiunga $ 0,1 senza che ci sia un maggiore coinvolgimento degli sviluppatori.

Oltre a questo, BOME sta affrontando una forte concorrenza da parte di un altro token Pepe incentrato sull'utilità ancora nella sua ICO: Pepe Unchained.

La meme coin basata sull'utilità Pepe Unchained raccoglie 19,6 milioni di dollari nella sua ICO

Pepe Unchained (PEPU) sta prendendo d'assalto lo spazio delle meme coin con la sua prevendita e le promesse di una rete Layer 2 che offrirà velocità di transazione 100 volte più veloci di Ethereum a una frazione delle sue commissioni.

Il progetto mira a costruire il suo ecosistema Layer 2 sulla rete principale di Ethereum, completo di un esploratore di blocchi dedicato. PEPU ha entusiasmato gli sviluppatori di meme coin, poiché il suo lancio potrebbe incoraggiare più trader a investire in questa nicchia su ETH.

Attualmente, PEPU costa $ 0,00999 l’uno, ma la sua ICO segue un modello di prezzo dinamico, il che significa che il token aumenterà di volta in volta il suo valore, per cui chi è interessato, investendo per tempo, ottiene maggiori ritorni non realizzati.

Per quanto riguarda la sicurezza, lo smart contract del progetto è stato verificato da SolidProof e Coinsult, che non hanno trovato minacce critiche per la sicurezza degli investitori.

Il team di Pepe Unchained ha inoltre annunciato un programma di sovvenzioni per gli sviluppatori, denominato Pepe Frens With Benefits, e ha anche affermato di essere in trattative con gli exchange di criptovalute di Layer 1, aprendo la strada a una crescita a lungo termine.

Per partecipare alla prevendita di PEPU prima del prossimo aumento di prezzo, si dovrà collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale e utilizzare ETH, USDT, BNB o una carta bancaria per l’acquisto.

Sebbene il mercato delle criptovalute sia volatile, l'ecosistema Layer 2 di PEPU e la sua solida sicurezza potrebbero spingerlo a esplodere e posizionarsi al di sopra di altri token a tema Pepe dopo il suo lancio.