Bordighera: per lavori da parte di una ditta privata istituito senso unico in Via Coggiola da monte verso mare

Per lavori da parte di una ditta privata, mercoledì 16 ottobre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 a Bordighera sarà istituito il senso unico in Via Coggiola da monte verso mare. Gli aventi diritto potranno entrare ed uscire da Via Coggiola, nella parte a nord (Bel Sit) o sud (via Romana) del cantiere posto al civico 26; sarà garantito il passaggio pedonale agli aventi diritto.