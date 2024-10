Ligure Vending: un’azienda etica in continua crescita che da sempre offre lavoro a persone del territorio

Ligure Vending ad Arma di Taggia nasce nel 1988 da un’idea di Silvano Bonino. Dopo il difficile periodo degli anni 2020 e 2021, l’azienda acquisisce nuovi clienti e nuove collaborazioni, continuando a progredire verso tecnologie sempre più avanzate. Da sempre Elisabetta Bonino e il suo staff cercano di dare, oltre alla qualità dei prodotti, un’ attenzione mirata alle esigenze di ogni cliente.

L’azienda ha sempre offerto lavoro a tantissime persone del territorio, negli ultimi anni ha infatti aumentato di tre unità il personale che riesce a crescere giorno dopo giorno in ambito professionale insieme all’azienda.

Avere alle spalle un’esperienza maturata negli anni come quella di Elisabetta Bonino è di fondamentale importanza per un risultato finale soddisfacente. Un lavoro, quello della titolare e dei suoi due soci Andrea Nocera e Sergio Rossi, non sempre facile, bisogna infatti sempre avere una buona percezione del cliente. L’esperienza trentennale di Elisabetta fa la differenza con le tantissime aziende che si propongono sul mercato ma che sono diventate ormai troppo meccaniche e non danno più le risposte di cui il cliente ha bisogno.

Negli ultimi mesi Ligure Vending ha instaurato tantissime collaborazioni con aziende del territorio, collaborando anche con le scuole tra cui il Liceo statale G.D. Cassini e il Liceo statale Cristoforo Colombo, confermando inoltre collaborazioni ormai durature con strutture come Unogas Energia, il Royal Hotel a Sanremo e i supermercati Coop.

Le aziende in questo settore tendenzialmente sono prettamente maschili, diventa quindi ancora più grande la soddisfazione di Elisabetta Bonino che riesce a dare spazio anche al mondo femminile, con quell’attenzione in più alle piccole cose e quella sensibilità che possono diventare un valore aggiunto in un ambito così delicato.