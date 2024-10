Questa sera l'ultimo atto del tradizionale torneo sociale a squadre del circolo Tennis Sanremo

Questa sera, venerdì 11 ottobre, a partire dalle ore 19:00 si svolgerà l’ultimo atto del tradizionale torneo sociale a squadre del circolo Tennis Sanremo.



"Una edizione particolarmente partecipata e combattuta - si spiega nel comunicato - che ha visto fronteggiarsi 6 squadre composte ciascuna da 10 giocatrici e giocatori nell’arco di due settimane. La finale vedrà in campo la squadra capitanata da Andreev Kiril contro la squadra capitanata da Bernocchi Jurij. Purtroppo quest’ultimo non potrà dare il suo contributo in quanto vittima di un incidente ciclistico e nell’occasione verrà sostituito dall’altrettanto valido componente della squadra Fero Thomas. A Jurij l’augurio di una pronta ripresa. L’appuntamento è quindi per questa sera sugli spalti dei campi in terra rossa del circolo di corso Matuzia, perfettamente illuminati dal nuovo impianto di illuminazione a led, per assistere a tanti incontri sicuramente avvincenti e spettacolari che porteranno all’assegnazione del titolo di Campione Sociale 2024 per 10 giocatrici e giocatori. Un plauso e ringraziamento agli organizzatori Banaudi Marco, Bestagno Sergio, Orengo Fabio e Pallanca Giobatta".