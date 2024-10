4° Memorial Monica Ligustro, torna la StraCamporosso: iscrizioni aperte (Foto)

Torna la StraCamporosso. La partenza del 4° Memorial Monica Ligustro sarà il 20 ottobre alle 10 presso il Palatenda di Bigauda a Camporosso. Il ricavato della manifestazione andrà ai vincitori del bando di Aceb: la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e la Croce Rossa Italiana comitato di Imperia.

Fino al 18 ottobre sono aperte le iscrizioni per partecipare alla corsa non competitiva di 7,5 km. "Chi vorrà partecipare potrà iscriversi presso 101 Caffè in via Chiappori 12 a Ventimiglia, all'Agenzia CR in via Col. Aprosio 102 a Vallecrosia oppure online su Eventbrite fino al 19 ottobre 18" - fa sapere il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Chi si è già iscritto presso gli esercizi elencati passerà su un percorso agevolato per ritirare l'omaggio. Chi ha fatto l'iscrizione online, dovrà prima passare dalla cassa per ritirare il numero della pettorina".

"Al 'giro di boa' i partecipanti troveranno acqua servita dai nostri addetti e, per i gli amici a quattro zampe, un 'bau bar'. Il ristoro offrirà acqua in bottiglia, bevande servite in bicchiere e buffet rigorosamente confezionato nei contenitori, tutto gestito dal nostro staff" - sottolinea Grimaldi - "L'intero percorso è sorvegliato da personale sanitario e dagli steward della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. La StraCamporosso si farà anche in caso di pioggia".