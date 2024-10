Ultima giunta regionale dell’11a legislatura: Scajola: “Approvate centinaia di pratiche per la crescita della Liguria”

Con la seduta odierna si conclude l’attività della Giunta Regionale nell’XI legislatura della Regione Liguria. Centinaia le pratiche approvate, su proposta dell’assessore regionale Marco Scajola: dall’urbanistica all’edilizia, passando per il demanio marittimo, la formazione, la tutela del paesaggio e i rapporti con i lavoratori transfrontalieri.

“Si conclude oggi – commenta l’assessore regionale Marco Scajola - un percorso ricco di soddisfazioni e di risultati. In questi quattro anni ho portato in Giunta centinaia di pratiche partendo sempre dall’ascolto delle esigenze dei cittadini, degli amministratori e di chi lavora. Abbiamo reperito risorse senza precedenti in diversi settori. Siamo diventati regione virtuosa e presa ad esempio dalle altre per ciò che concerne le politiche di rigenerazione urbana, ma anche per la programmazione del Fondo sociale europeo con qui abbiamo sostenuto migliaia di cittadini. Ci siamo contraddistinti per la qualità dei nostri Its e per la sostanziosa decrescita dei Neet (giovani che non studiano e non lavorano). Abbiamo attivato investimenti privati per circa 500 milioni di euro grazie al Piano Casa e siamo stati tra i migliori in Italia con i progetti Pinqua di Sanremo, Genova Begato e Marinella di Sarzana. Siamo inoltre riusciti a soddisfare sempre tutte le richieste dei Comuni per ciò che concerne la pulizia, la sicurezza e l’accessibilità alle spiagge e l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati. Vogliamo proseguire su questa strada, la strada del fare, dell’agire, del lavoro per la nostra comunità, per i nostri anziani e per i nostri figli”.