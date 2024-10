Politica, Viale (Lega): "I 5Stelle sull’elisoccorso si mettano prima d’accordo con Orlando"

“Alcuni candidati del M5S mi hanno attaccato con veemenza sul servizio di elisoccorso. Nulla di nuovo sotto il sole. Premesso che la Liguria era rimasta l’ultima Regione d’Italia a non avere un servizio esclusivo dedicato al trasporto sanitario in elicottero, nessuno ha mai messo in discussione l’operato dei VVF. Anzi, sono stata proprio io a insistere con il Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco a rinnovare la convenzione quando con lettere ufficiali ci avvisavano che, come in tutto il Paese, non avrebbero più svolto il servizio di trasporto sanitario per dedicarsi interamente ai compiti istituzionali di soccorso pubblico e all’ antincendio. Gli uffici di Regione inoltre, mi fecero presente che questo avrebbe anche comportato l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio se non avessimo proceduto a garantire il trasporto sanitario di emergenza in elicottero, altrimenti avremmo dovuto fare, come sempre, ricorso al gestore privato convenzionato di Piemonte e Toscana con un ulteriore aggravio di costi. Pertanto, procedere con una gara europea, come in tutte le Regioni d’Italia, venne fatto nell’esclusivo interesse della popolazione ligure e di chi è presente nel territorio" . Lo dice in una nota la candidata al Consiglio regionale Sonia Viale in risposta alle dichiarazioni dei candidati del Movimento 5Stelle sull’elisoccorso.

"Non faccia il M5S demagogia sul Ponte Morandi, prosegue, un momento drammatico dove i Vigili del Fuoco insieme al sistema di Protezione civile e a tutte le forze dell’ordine e del sistema sanitario hanno svolto un servizio straordinario per il quale siamo tutti riconoscenti. I 5Stelle non vogliono un sistema moderno e tecnologico di emergenza urgenza con voli notturni h24, interamente inserito nella rete di emergenza-urgenza sanitaria ligure. Prima di chiedere un confronto con me, parlino e imparino dalle equipe sanitarie del servizio sanitario pubblico a bordo dell’elicottero Grifo e del personale del Soccorso Alpino e si mettano d’accordo sul Programma elettorale. E visto che i 5Stelle in questione hanno esperienza sindacale, rivolgano i loro strali nelle sedi competenti e non alla Regione Liguria. A proposito, visto che in Sardegna stanno governando i 5Stelle, hanno smantellato il sistema di elisoccorso a gestione privata? Perché ai proclami occorre far seguire i fatti. La quantificazione della spesa di elisoccorso poi é negli atti pubblici e può essere richiesto l’aggiornamento con trasparenza agli uffici di Regione da parte del vostro consigliere regionale. Anzi no, perché non avete neanche più un consigliere regionale eletto in Liguria, visto che, con il tetto dei due mandati, ha preferito candidarsi in una lista civica. E poi l’accusa che il servizio sia stato ‘sottratto’ ai Vigili è falsa e totalmente priva di fondamento. La convenzione, da me sempre sostenuta, con i VVF è ancora attiva e operativa, i servizi vengono svolti secondo le procedure indicate dal Ministero che, ad esempio, non prevede il decollo dopo il tramonto. E’ evidente che la scelta dell’integrazione tra pubblico e privato con un servizio h24 notturno ha permesso di mantenere un servizio vitale come l’elisoccorso, migliorandone l’efficacia e tempestività, garantendo la sicurezza di chi si trova in Liguria".