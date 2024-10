'Muoversi in rosa', l'appuntamento di Asl1 con la ginnastica dolce: aperte le prenotazioni

Proseguono le iniziative di Asl1 nell'ambito di 'Ottobre Rosa', il mese per la salute della donna. Dalla prossima settimana prenderanno il via i pomeriggi di ginnastica dolce, a cura dei fisioterapisti ASL1 (Struttura Gestione Attività Riabilitative – Responsabile dr. Alessandro Manelli - Coordinatore Anna Tedesco) e sarà possibile frequentare una lezione di ginnastica dolce per migliorare l’elasticità articolare, favorire il rinforzo muscolare e prevenire le patologie correlate alla vita sedentaria.

"Gli incontri saranno il 17, il 24 e il 31 ottobre e saranno tenuti dai fisioterapisti di ASL1: Oriana Ammirati, Simone Auricchio, Selene De Luca e Graziella De Vita. Saranno gratuiti, senza necessità di impegnativa, ma su prenotazione. Si terranno presso la Sala del Melograno (Palafiori Sanremo, Via Marsaglia, 70) e saranno rivolti alle donne 'over 50' della provincia di Imperia. Per aderire occorre prenotare (fino ad esaurimento posti) chiamando - il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 - il numero 0184 536 544. Vi aspettiamo! Indossate abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica e portate – se potete – un asciugamano o un tappetino, oltre ad una bottiglietta d'acqua".