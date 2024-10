Federazione Calcistica di Seborga, arriva ancora dal Bitta Team nel FootGolf il secondo titolo italiano della storia per la FCPS

Si è chiuso con un trionfo ligure il Campionato Italiano a Squadre 2024 della AIFG (Associazione Italiana FootGolf). Presso il Golf Club di Pra' delle Torri a Caorle (Venezia) infatti il Bitta FootGolf Team di Genova, da cinque stagioni partner ufficiale della Federazione Calcistica di Seborga, ha chiuso al primo posto anche l'ultima delle nove tappe del torneo che si è snodato durante l'anno per tutta la penisola distanziando così definitivamente tutte le inseguitrici e conquistando il suo secondo tricolore a squadre dopo quello vinto nella Federazione FIFG nel 2016. Un trionfo che segna anche il secondo titolo italiano assoluto nella storia della Federazione del Principato dopo quello individuale conquistato sempre dal Bitta con Edoardo Bosio nel campionato AIFG 2022.

"Siamo davvero felici per questa vittoria strameritata - ha dichiarato il DS della FCPS Matteo Bianchini - e ci complimentiamo col Presidente del Bitta Luca Taliercio e con tutti i giocatori per un campionato stratosferico chiuso sul podio in ogni tappa con sette primi posti e due terzi posti che hanno portato a questo trofeo così ambito e prestigioso. I nostri complimenti anche a Iacopo Chiavacci per la quinta posizione individuale nella classifica finale ed al grande Giuseppe 'Mago' Perruzza che oltre al quarto posto individuale ha conquistato anche il titolo italiano della categoria Over 55. Ottime prestazioni anche per il Presidente Luca Taliercio che ha chiuso terzo nella categoria Over 50 e per Ennio Singia che ha ottenuto il secondo posto nella Over 45 oltre a tre piazzamenti sul podio nelle classifiche riservate alle coppie. E' davvero un onore per noi essere rappresentati da un team così prestigioso e siamo davvero contenti che con questo trofeo tutti i giocatori della squadra siano diventati campioni, lo meritavano per la straordinaria passione, la qualità e la costanza che mettono in questa magnifica disciplina che richiede viaggi frequenti e tanto impegno."

Considerando anche i titoli di categoria salgono così a quattro i campionati italiani vinti dalle squadre in rappresentanza della FCPS. Oltre ai tre del Bitta vi è infatti anche quello della pallapugno con la squadra partner Taggese in serie C2 nel 2021. Taggese che proprio ieri è stata protagonista di una finale scudetto giocata in casa dopo tanti anni. Artefici di questo i ragazzi della categoria allievi che a conclusione di un campionato pieno di emozioni hanno chiuso secondi dietro alla corazzata Subalcuneo: "Tornare a vedere una finale scudetto nello sferisterio di Taggia - ha commentato Bianchini - è stato davvero bellissimo. Lo scudetto di C2 del 2021 era stato vinto in campo neutro ma la partita di ieri, contraddistinta da una incredibile cornice di pubblico, ha riportato alla memoria le imprese di Ivan Orizio in serie B e lo storico scudetto di serie A del 1994. Siamo davvero grati al Presidente Marco Cagnacci, al DT Raffaele Lazzarino, ai tecnici ed a tutta la società per questa stagione fantastica. I nostri complimenti a questo gruppo di giocatori che dopo la vittoria della Coppa Italia esordienti nella scorsa stagione ha confermato enormi qualità. Auguriamo loro un grande futuro e di rivedere presto a Taggia una bella finale come questa."