Linea del Tenda, Ioculano (PD): "Neppure in campagna elettorale la giunta Toti e il suo erede Bucci rivolgono attenzioni al collegamento strategico"

"Se neppure in questo periodo di proclami da parte dell'attuale maggioranza in Regione, nessuno, neppure Bucci, fa cenno ai collegamenti tra il Ponente e il Piemonte e la Francia vuol dire che siamo messi molto male. Vuol dire che intendono fare nel futuro come hanno sempre fatto: ignorare il tema e non ascoltare le lamentele sempre più sdegnate dei cittadini. Come consigliere di opposizione mi sono occupato a lungo sia del tunnel di Tenda che della linea ferroviaria, attraverso visite sul cantiere assieme al candidato presidente Orlando e attraverso interrogazioni e mozioni. È ora di dare voce a queste richieste e tornare a occuparsi dei collegamenti in Val Roia". Lo dice in una nota il candidato consigliere della Regione Liguria PD Enrico Ioculano.