Sanremo: approvati progetti per la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata

La Giunta Comunale di Sanremo ha approvato due progetti di carattere tecnico relativi a beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Durante la riunione presieduta dal sindaco Alessandro Mager, alla presenza degli assessori comunali sono stati esaminati i progetti, che riguardano due immobili: un appartamento situato in Vicolo Giotto 5, che sarà destinato a nuclei familiari vulnerabili e persone in emergenza abitativa, e un locale commerciale in Via Saccheri 10, che invece verrà reso sede di associazioni socio-assistenziali.

Per realizzare il progetto l'amministrazione punterà su un bando regionale mirato proprio a fornire contributi agli enti locali per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità, con una previsione di spesa complessiva pari a 187.500 euro.

La giunta ha deciso di partecipare al bando regionale riservando all'amministrazione comunale il 30% della copertura delle spese, pari a 56.250 euro. Il progetto prevede la riqualificazione degli immobili per finalità sociali, contribuendo così al recupero di spazi altrimenti inutilizzati e restituendoli alla comunità.

L’approvazione è stata resa immediatamente esecutiva per consentire la presentazione della domanda di contributo alla Regione nei tempi più rapidi possibili, così da poter accedere ai fondi stanziati.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte a ridurre le disuguaglianze sociali, offrendo sostegno alle persone in difficoltà e riqualificando aree del territorio urbano.